La Feria de Abril llega al Casco Antiguo de Rivas

La cuarta edición del evento tendrá mercadillo, música flamenca y un concurso de sevillanas

La Feria de Abril se podrá disfrutar también desde Rivas. Este fin de semana del 18 y 19 de abril, el Casco Antiguo del municipio acoge la festividad andaluza. Las actividades, organizadas por la Asociación Vecinal Amigos de Vaciamadrid, tendrán lugar entre la pista deportiva y el frontón del Barrio Este. Durante la jornada de hoy sábado, las propuestas se suceden de 12.00 a 23.00. Al día siguiente, de 11.00 a 16.00.

Tras el éxito de las tres ediciones anteriores, la Feria de Abril repite en Rivas ampliando su programación a un día más. El evento contará con barra donde beber y comer, así como un mercadillo durante la jornada del sábado. Toda una oportunidad para adentrarse en el núcleo urbano original de Rivas. Desde la asociación vecinal hablan de «una iniciativa para estrechar lazos» entre los vecinos y vecinas.

Programación de la IV Feria de Abril de Rivas / AV Amigos de Vaciamadrid

La programación del sábado por la mañana incluye actuaciones musicales, entre ellas la del grupo Fusión G. Por la tarde, la Escuela de Danza Covibar y el grupo flamenco La Cañada amenizarán el evento. Además, a partir de las 20:00 tendrá lugar un concurso de sevillanas. Para el domingo, los organizadores adelantan que se podrá disfrutar de bailes como el chotis, el tango y «más sorpresas».

“Con la IV Feria de Abril de Rivas buscamos seguir la estela de iniciativas relacionadas, como el pasado festival Rivas Flamenca, pero ahora en el Casco Antiguo”, añaden desde la entidad que dinamiza esta zona de la ciudad con sus propuestas socioculturales.