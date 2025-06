La extrema derecha de Rivas critica la imposición “del respeto por decreto”

El pleno municipal aprueba la moción presentada por IU-MM-VQ por el Día del Orgullo LGTBIQ+.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid debatió este jueves una moción con motivo del Día del Orgullo LGTBIQ+. El texto fue presentado por el grupo municipal Izquierda Unida – Más Madrid – Verdes Equo, con el respaldo del PSOE. El texto reafirma el compromiso institucional con los derechos del colectivo LGTBIQ+. Propone reforzar el papel de las entidades sociales que trabajan por la igualdad, además de mantener la programación anual de actividades en los barrios y espacios públicos.

El debate estuvo marcado por los discursos contrarios a las políticas de apoyo al colectivo LGTBIQ+ de la concejala no adscrita M.ª de los Ángeles Guardiola —procedente de VOX— y la portavoz actual de dicho partido, Eliana Palacios. Ambas representantes rechazaron la moción y convirtieron sus intervenciones en una crítica frontal a las políticas públicas de igualdad, a las asociaciones del colectivo y al uso de recursos públicos en campañas de sensibilización.

Guardiola afirmó que la moción no defiende derechos, sino que “fomenta la división social” y “privilegios ideológicos”. Acusó al Gobierno local de “adoctrinar” a través de campañas como “Orgullo y barrio” y de “excluir a quienes no comulgan con esa visión”. Según su intervención, “la igualdad real no consiste en etiquetar a las personas ni en dar derechos especiales a unos por encima de otros”. Denunció además que en Rivas se “montan decorados de colores” y se “pintan parques” para imponer “una ideología concreta”.

«Imposiciones»

La concejala fue más allá al introducir referencias islamófobas, preguntando por qué la moción “no denuncia la homofobia del islamismo radical”, al que atribuyó ser “la mayor amenaza para el colectivo a nivel global”. Recientemente, el mural feminista de Rivas sufrió una agresión islamófoba. La concejala de Feminismos y Diversidad, Mimi Chamorro, denunció que desde la derecha se use este planteamiento para defender a Israel ante el genocidio que está cometiendo en Gaza. “No les oigo decir lo mismo de Hungría”, señaló Chamorro.

Por su parte, Eliana Palacios (VOX) también acusó al Ayuntamiento de promover una “agenda ideológica disfrazada de inclusión” y centró su discurso en atacar el uso de fondos públicos.

VOX y la concejala no adscrita coincidieron en presentar las políticas de diversidad como “imposiciones ideológicas”. Palacios comenzó su intervención avisando a Chamorro de que “no me va a poder usted acusar ni de odio ni de intolerancia”. La portavoz de VOX considera que “la que odia” sería la concejala de Feminismos y Diversidad por cuestionar estos discursos. Guardiola finalizó su intervención denunciando que “ustedes imponen el respeto por decreto”.

Estos discursos mantienen el tono que está llevando VOX a las instituciones. Recientemente, ha recogido la prensa autonómica, un profesor de un instituto público ha recibido amenazas después de que el ultraderechista y concejal de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, le amenazara también el día previo. Otra concejala, Carla Toscano, ha vinculado esta semana la sensibilización en igualdad de derechos con la pederastia.

El Informe de incidentes de odio motivados por LGTBIfobia en la Comunidad de Madrid, elaborado por la asociación Arcópoli denuncia un “alarmante” incremento del 14% de los casos registrados de LGTBIfobia.

23 votos a favor de la igualdad del colectivo LGTBIQ+

La moción fue finalmente aprobada con los votos a favor de todos los grupos municipales a excepción del grupo VOX y su anterior portavoz, Guardiola. Desde el Gobierno local se defendió el compromiso histórico de Rivas con los derechos humanos, la libertad y la no discriminación. Chamorro, de Más Madrid, ha explicado que defienden “la inclusión de todas menos de los que odian, agreden y matan a las personas que viven su identidad”. “Los que nos roban nuestros derechos y nuestra libertad no tienen cabida nuestra sociedad”, ha señalado.

Desde el PSOE, la portavoz Mónica Carazo les respondió que “aún hoy, en pleno siglo XXI, hay discursos de intolerancia como los que hemos escuchado”, recordando que “los derechos conquistados no son irreversibles” y que “aún se practican terapias de conversión, que buscan eliminar la orientación o identidad de las personas”. Carazo recordó además que el matrimonio igualitario, aprobado hace 20 años con el voto en contra del PP, ha cambiado la vida de más de 75.000 parejas.

Leyes pioneras en Madrid

Camino Rodríguez, del PP, ha criticado la campaña “Orgullo y barrio” llevaba a cabo estas semanas por el gobierno local. Rodríguez ha reivindicado que el PP “defiende que los derechos del colectivo LGTBI son de todos y no patrimonio de la izquierda”. A continuación, ha defendido las dos leyes aprobadas por el gobierno de Cristina Cifuentes, también del PP. Rodríguez ha definido estas leyes como “pioneras”. Se trata de la ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación, conocida como ley trans, y la de la ley de Protección Integral Contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual. Ambas leyes fueron modificadas por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en diciembre de 2023. Esta reforma supone “un gravísimo retroceso para los derechos humanos del colectivo”, según denunció Amnistía Internacional.