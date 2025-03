La diputada Tesh Sidi no está cometiendo fraude de ley por tener pasaporte argelino, español y saharaui

Maldita.es desmonta la desinformación que circula sobre la diputada de Sumar – Más Madrid.

Circulan mensajes en redes sociales que acusan a la diputada de SUMAR, Tesh Sidi, de cometer fraude de ley por poseer tres pasaportes: español, argelino y saharaui. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que el pasaporte argelino otorgado a los saharauis es solo un título de viaje y no implica la concesión de la nacionalidad argelina. Por otro lado, el abogado Sidi Talebbuia Hassan ha contado a Maldita.es que el pasaporte saharaui no tiene validez porque España no reconoce a la República Árabe Democrática Saharaui (RASD) como un país. Así, Tesh Sidi dice que la única nacionalidad que se le reconoce es la española.

Los contenidos desinformadores que circulan incluyen afirmaciones como “no se puede ser nacional de tres naciones distintas e incompatibles. Esto es un fraude de ley”, junto con una imagen de los tres pasaportes publicada por la propia diputada en su cuenta de Twitter (ahora X). Sin embargo, Sidi ha explicado a Maldita.es que la RASD no es reconocida por España y, por lo tanto, su pasaporte no tiene validez legal en el país. Además, la diputada niega poseer la nacionalidad argelina.

El abogado Sidi Talebbuia Hassan, presidente de la Asociación de Abogadas y Abogados Saharauis en España (APRASE), ha explicado a Maldita.es que Argelia expide pasaportes a los refugiados saharauis como documento de viaje para facilitar su movilidad internacional, sin que esto implique la concesión de nacionalidad. Así lo ha reconocido también el Tribunal Supremo, señalando que Argelia nunca ha manifestado expresa ni tácitamente que estos documentos otorguen la nacionalidad argelina a las personas saharauis.

La diputada también ha indicado que obtuvo la nacionalidad española tras ser reconocida como apátrida por su origen saharaui, lo que implica que no tuvo que renunciar a ninguna otra nacionalidad. Según el abogado Talebbuia Hassan, los saharauis refugiados en España suelen esperar alrededor de diez años para obtener la nacionalidad por residencia, como le ocurrió a Tesh Sidi. Sin embargo, aquellos nacidos en el Sáhara Occidental durante la administración española pueden acceder a la nacionalidad española tras un año de residencia legal en el país, según el artículo 22 del Código Civil.

¿Te ha llegado un bulo? Verifica en el WhatsApp de Maldita.es en el +34 644229319.