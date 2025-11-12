La demora en Atención Primaria en Rivas alcanza los 20 días de media, según la Plataforma por la Sanidad Pública

Solo el Centro de Salud La Paz mejora ligeramente los tiempos de espera, informan.

La Plataforma Rivas con la Sanidad Pública continúa recopilando semanalmente datos sobre las demoras en las citas de Atención Primaria en el municipio. Según los resultados de los tres primeros trimestres del año, la espera media para conseguir cita médica se sitúa en 20 días, frente a los dos o tres días habituales antes del actual Gobierno regional.

Los Centros de Salud Santa Mónica y Primero de Mayo superan las tres semanas para obtener cita médica.

El único centro con una ligera mejora es el de La Paz, donde la espera media ha descendido a 15 días tanto en consultas presenciales como telefónicas. Desde la Plataforma, achacan la mejoría a una incorporación de más profesionales, fruto de la presión ciudadana.

En cambio, el Centro de Salud Santa Mónica mantiene 21 días de demora en las citas presenciales y 23 en las telefónicas, cifras similares a las del centro Primero de Mayo (21 y 24 días, respectivamente).

Desde la Plataforma denuncian que estos datos “reflejan la realidad diaria” y difieren de los publicados por la Comunidad de Madrid en su portal de transparencia. Además, aseguran que seguirán presentando reclamaciones y organizando concentraciones “hasta revertir esta situación”. Consideran que la Atención Primaria es la puerta de entrada y el pilar más fundamental del sistema sanitario público por lo que «deberían vernos el mismo día o al día siguiente».