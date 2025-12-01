La «cuenta parodia” que suplanta a Canal Red ha difundido varios bulos sobre Podemos y sus dirigentes

El perfil falso @CanalRedNews fue creado en enero de 2025.

En los últimos meses se han viralizado publicaciones que simulaban ser de Canal Red y que contenían “exclusivas” o declaraciones de personas vinculadas a Podemos, pero todas proceden del @CanalRedNews, una “cuenta parodia”. Esta cuenta, que se define como “medio de desinformación”, no es la oficial del canal, creado en 2022, y que ha hecho circular varios bulos con gran alcance. La falsa se abrió en enero de 2025, una diferencia clave para identificar que estos contenidos no son reales.

Uno de los primeros bulos difundidos por @CanalRedNews fue que Canal Red había otorgado a Irene Montero el premio ‘Política con Valentía’ por “su extraordinaria lucha contra el fascismo en el Parlamento Europeo”. No hay rastro de la existencia de este galardón ni de que Montero lo haya recibido. En una información previa publicada por Maldita.es ya se explicó que esta publicación viral provenía de una “cuenta parodia”.

También se volvió a difundir en agosto un tuit de Canal Red News en el que se aseguraba que Víctor Egío, de Podemos, había pedido eliminar la palabra “gordo” de la lotería de Navidad porque “fomenta la gordofobia, no es inclusivo y puede alentar el bullying”. No hay rastro de esta declaración ni de la entrevista en la que supuestamente se habría pronunciado. El perfil que habría realizado esa entrevista corresponde además a una cuenta trol de la que Maldita.es ya había advertido anteriormente. Además, Egío ya no tenía un cargo institucional, había anunciado el 10 de junio que dejaba su escaño en la Asamblea de Murcia.

Otro contenido viral atribuía a Pablo Iglesias la frase: “La razón por la que llevo a mis hijos a una escuela privada es para no ocupar plazas en la pública y que estén disponibles para quienes más lo necesitan”. El tuit supera los 4,5 millones de visualizaciones, pero no existe registro de que Iglesias haya hecho esa declaración. La frase tampoco aparece en ningún contenido real de Canal Red.

En octubre se difundió una imagen de una mujer supuestamente llamada Clara Esteban, presentada como nueva coordinadora de Podemos La Rioja, en una publicación que después fue eliminada por @CanalRedNews. No hay constancia de que Podemos La Rioja haya anunciado nada sobre esta persona a 20 de noviembre. La imagen ya se había difundido en septiembre con otro nombre, Jada Nicole, un usuario que actualmente no existe.

A principios de noviembre también circuló un supuesto comunicado de Podemos defendiendo un “pacto de Estado contra la violencia vegetal”. La cuenta oficial de Canal Red no ha publicado nada al respecto. El contenido procede de un tuit de @CanalRedNews en el que atribuía la frase a Pablo Fernández, igual que ocurrió en septiembre con Lucía Muñoz. Las últimas intervenciones reales de ambos en Canal Red trataban temas como corrupción del PSOE o Gaza, no este asunto. En la publicación también se mencionaba otra cuenta trol previamente señalada por Maldita.es.

El contenido más reciente verificado por Maldita.es relacionado con @CanalRedNews es una imagen de otra mujer, identificada como María del Sol Cabanillas Romero y presentada como candidata de Podemos a la presidencia de Extremadura, junto a la frase: “Jamás me acostaría con alguien de Vox; tengo mis líneas rojas”. La candidata oficial es Irene de Miguel. No hay registros de que María del Sol Cabanillas exista ni de que haya formado parte de las listas del partido. Tampoco aparece ninguna referencia a estas supuestas declaraciones en Canal Red.

