La contratación pública en Rivas se realiza “conforme a la ley”

La comisión de vigilancia de la contratación lleva a pleno recomendaciones para “un mejor funcionamiento”.

El pleno del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid celebrado el 18 de diciembre de 2025, ha incluido la memoria de las actividades de la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación 2024-2025. Este punto, en el último pleno ordinario del año, valora los trabajos de fiscalización de los contratos públicos y presenta propuestas para la mejora de la eficiencia administrativa.

Informe de la Comisión

El informe fue presentado por Francisco José Gallardo, presidente la comisión y portavoz adjunto del PP. Gallardó destacó que el objetivo principal es garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. Los puntos más relevantes del informe fueron:

Recomendaciones de Personal: Se subraya la necesidad urgente de reforzar la plantilla del departamento de contratación, dado que el volumen de expedientes es muy elevado para el personal actual.

Solvencia de Contratistas: Se detectaron casos de personas físicas que se presentaban para servicios sin acreditar suficientemente su experiencia o currículum, por lo que se pide intensificar los requisitos de solvencia profesional.

Contratación Menor: Se recomienda reducir el uso de contratos menores en favor de procedimientos abiertos, con el fin de aumentar la transparencia y la concurrencia.

Trabajos de la comisión

Se solicitaron 107 expedientes, de los cuales se remitieron 101 (los restantes quedan pendientes de la última reunión).

Se realizaron aclaraciones sobre 39 de ellos.

Se emitieron 9 informes específicos que resolvieron satisfactoriamente las dudas planteadas.

El informe presentado por Gallardo concluye que, basándose en los expedientes estudiados, los procedimientos administrativos se ha realizado “conforme a la ley”.

Intervenciones en el pleno

Gallardo también explicó que el informe propone que se puedan realizar jornadas dirigidas a empresas locales y autónomos para que participen de la licitación pública. Esto tendría como objetivo el “promocionar productos locales”. El también portavoz adjunto del PP explicó que en la comisión solicitaron, sin éxito, el poder analizar contratos menores correspondientes a las empresas municipales (Rivamadrid y EMV). El acuerdo de constitución de la Comisión, de septiembre de 2023, le otorga la atribución de analizar los contratos del Ayuntamiento, sin que aparezca ninguna mención a las empresas públicas municipales.

Por parte de los grupos de gobierno municipal intervinieron Pilar Gabina, del PSOE, y José Luis Alfaro, de IU-Equo-Más Madrid. Desde el gobierno se puso en valor que la comisión sea una herramienta de control presidida por la oposición. También celebraron que la memoria se aprobara por unanimidad.

La vicepresidenta de la Comisión, exconcejala de VOX, María Ángeles Guardiola, se limitó a agradecer el trabajo al personal técnico del ayuntamiento y a los miembros de la Comisión. VOX no intervino en este punto de valoración de la contratación pública.

Una vicepresidencia cuestionada

En verano de 2024 la alcaldesa Aída Castillejo constituyó la Comisión de la vigilancia de la contratación. Como en legislaturas anteriores, está presidida por la oposición. En este caso, la preside Francisco José Gallardo, del PP y la concejala no adscrita, María Ángeles Guardiola.

Ambos cargos otorgan el derecho a cobrar una dedicación parcial, superior al 50% e inferior al 100%. La legislatura pasada el Presidente, Luis Más de Ciudadanos, recibía el 85% del salario completo. El también exconcejal de VOX, Antonio Sanz, recibía del 50% «por la carga de trabajo asumida en su condición de vicepresidente de la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación». En esta ocasión, el presidente ya recibe una dedicación completa en su condición de portavoz adjunto del PP. Así, que es Guardiola la que cobra una dedicación del 50% desde julio de 2024.

Este segundo nombramiento fue criticado por el PP y VOX. El grupo popular criticó lo que consideraba «premiar el transfuguismo político”. Guardiola achacó estas críticas a “un nuevo episodio en la persecución a la que llevo sometida desde hace más de un año”, según sus palabras de septiembre de 2024.