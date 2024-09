El PP de Rivas critica la decisión de “premiar el transfuguismo político”

El partido encabezado por Janette Novo critica que Guardiola, concejala no adscrita, vicepresida la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación.

El pasado 4 de julio la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, constituyó la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación. Castillejo nombró Presidente al concejal popular Francisco Gallardo «en su condición de Concejal del Grupo mayoritario de la oposición». A María Ángeles Guardiola, ex número 2 de VOX, la nombró vicepresidenta «en su condición de Concejala no adscrita y minoritaria en el Pleno». Es precisamente este segundo nombramiento, el de la Guardiola, el que ha motivado la crítica de los partidos de la oposición ripense.

Para los populares, esta decisión envía un mensaje peligroso a la ciudadanía «al premiar el transfuguismo político”. El transfuguismo, señala el PP, es una práctica «perjudicial para la confianza de los vecinos en sus representantes”. «No se puede premiar con responsabilidades como ésta a un concejal que abandona el grupo por el que se presentó a las elecciones y secuestra el acta para su beneficio personal», afirmó la portavoz del PP, Janette Novo. Se refiere a la concejala Guardiola Neira, que rompió con VOX debido a discrepancias internas.

“El transfuguismo no solo afecta a la imagen del Ayuntamiento”, señalan los populares, “sino que genera incertidumbre entre los ciudadanos sobre si sus votos realmente están siendo respetados o manipulados en función de intereses personales”.

Desde el PP exigen a Castillejo que revoque el nombramiento de Guardiola Neira, “con el objetivo de restaurar la confianza de los ciudadanos en la imparcialidad y el buen hacer de las instituciones de Rivas Vaciamadrid”.

Recurso de VOX

También VOX ha manifestado su oposición a que se libere a media jornada – casi 30.000 euros- a su exconcejala. «La alcaldesa cree estar por encima de la Ley”, señala la portavoz de VOX Eliana Palacios. Desde VOX explican que han presentado un recurso porque “con este gobierno local no sirven las palabras, hay que ir por la vía legal”. “Son perezosos hasta para cumplir con su propio reglamento municipal que se hicieron a medida”, insiste Palacios.

Desde VOX recuerda que el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) vigente del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, en su art. 83.3 establece que “Las concejalas y concejales que adquieran la condición de no adscritos como consecuencia o por razón de un supuesto de transfuguismo no podrán asumir cargos o percibir retribuciones que antes de pasar a su condición de miembros no adscritos no ejercieran o percibieran y que impliquen mejoras personales, políticas o económicas”.

Este artículo añade una excepción a la limitación para las mejoras económicas de los concejales no adscritos: “Queda excluida de esta limitación la incorporación a las comisiones informativas”. De esta manera, Guardiola ha podido asistir a las comisiones informativas en calidad de concejala no adscrita y cobrar las dietas correspondientes (225€ por sesión ordinaria y 75€ por extraordinaria). La Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación no es una comisión informativa, según el ROM.