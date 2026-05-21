La conferencia teatralizada ‘1936’ llega a Rivas

La obra revive a los protagonistas de la época para contar la guerra civil en una función dirigida a estudiantes

El auditorio Pilar Bardem acoge la representación de 1936, los protagonistas de la guerra, una obra de teatro sobre la guerra civil que combina la narración histórica y la interpretación. La función tendrá lugar el próximo jueves 28 de mayo a medio día, en una jornada dirigida a estudiantes universitarios y de secundaria, pero abierta también al público general.

Franco, Azaña y Campoamor, protagonistas de un «diálogo imposible»

Escrito por cuatro autores, 1936 recorre cronológicamente los acontecimientos desde el golpe de estado, ofreciendo un contexto riguroso sobre el desarrollo de la guerra. Para ello el director Andrés Lima interpreta, junto a Paco Ochoa y María Morales, a personajes históricos como Franco, Manuel Azaña o Clara Campoamor. Además, la representación cuenta con canciones de la época como banda sonora: La Internacional, Cara al sol, Ay Carmela, etc. Todas interpretadas en directo por un coro.

La obra, calificada como una «conferencia actuada» por su carácter didáctico, es el diálogo entre los diferentes protagonistas de la España de la época. Un «diálogo imposible» que confronta las dos Españas de hace casi un siglo. En 1936 el narrador y director de la obra, vinculado a la compañía de teatro Animalario, guía al público a través de las batallas de la guerra, la revolución social y el auge del fascismo. También muestra la vida cotidiana de aquellos años e incluso la dimensión internacional del conflicto.

50 años de «España en libertad»

Se trata de una obra que forma parte del programa ‘Conferencias actuadas 1936. Los protagonistas de la guerra’, una propuesta cultural coordinada por España en libertad, iniciativa del Gobierno central. Aunque la función del 28 de mayo está dirigida principalmente a estudiantes, las entradas para el público general podrán retirarse de manera gratuita el mismo día en la taquilla del auditorio antes de las 11.00h.