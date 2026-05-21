Antonio Daganzo presenta su nuevo libro en Covibar

La Casa de Asociaciones de Rivas acoge el 21 de mayo la presentación de “Leila Sebastián”

El escritor y periodista Antonio Daganzo presentará el próximo jueves 21 de mayo su nuevo libro, Leila Sebastián. Páginas de narrativa breve, en la Casa de Asociaciones de Rivas, ubicada en el barrio de Covibar. El acto comenzará a las 19:00 horas y contará con la participación de varios nombres vinculados al ámbito cultural y literario local.

La obra, publicada por Ondina Ediciones, reúne nueve relatos breves en los que el autor madrileño explora temas como las relaciones humanas, la pérdida de la inocencia, el desengaño o la fragilidad de la felicidad. La presentación estará acompañada de lecturas dramatizadas y comentarios sobre el proceso creativo del libro.

Un acto literario con voces de Rivas

Junto a Antonio Daganzo intervendrán la escritora ripense Elena Muñoz y el escritor e ilustrador Eugenio Rivera, director de la revista cultural EntreLetras y autor de la ilustración de cubierta.

Además, durante el encuentro participarán como lectores invitados el actor Paco Vicente Cruz, la escritora Laura de Miguel y la locutora Elda Hidalgo, que pondrán voz a algunos fragmentos de la publicación.

La cita tendrá lugar en la Casa de Asociaciones, situada en la avenida Armando Rodríguez Vallina s/n, uno de los espacios habituales para actividades culturales y vecinales en Covibar.

Narrativa breve con elementos simbólicos

Leila Sebastián. Páginas de narrativa breve propone una colección de historias marcadas por diferentes estilos narrativos y tonos que oscilan entre lo dramático, lo simbólico y lo cotidiano. Según la escritora Charo Bernal, los relatos abordan “las relaciones humanas con sus conflictos, la pérdida de la inocencia, las aristas de la amistad y el amor, el desengaño, el asombro y la cobardía”.

El libro también incorpora elementos de misterio y momentos de ironía, manteniendo una presencia constante de personajes femeninos y emociones vinculadas a la memoria o la frustración.

Trayectoria de Antonio Daganzo

Antonio Daganzo (Madrid, 1976) es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y desarrolla su actividad como poeta, narrador, periodista y divulgador musical. En 2018 recibió el Premio de Narrativa “Miguel Delibes” de Valladolid por su novela Carrión.

El autor forma parte de la asociación Escritores en Rivas y ha publicado poemarios, novelas y ensayos relacionados con la música y la cultura. Sus obras también han tenido difusión en distintos países de Iberoamérica, como Argentina, Chile o Ecuador.