OPINIÓN

La comunidad educativa nos ha enseñado a no perder la humanidad

Artículo de opinión de José Luis Alfaro, portavoz del grupo municipal IU-VQ-MM.

El pasado mes de abril la periodista e investigadora especializada en Oriente Medio, Olga Rodríguez, en una charla enmarcada en el Mes del Libro de Rivas, nos hablaba de lo necesario que era un despertar. Insistiendo en el razonamiento del “Nada de lo humano me es ajeno”, del personaje creado por el autor romano Publio Terencio, subrayaba que no podemos y no debemos perder nuestra humanidad ante lo que estaba ocurriendo en Palestina.

Frente a la impunidad, la desinformación sobre el genocidio o los discursos que nunca pensábamos escuchar, abogaba por la esperanza y cómo el hecho de juntarnos, entendernos y organizarnos era indispensable para revertir esta situación. Meses después la masacre continúa, pero no nos rendimos. Los gestos y acciones de la sociedad civil se suceden, alentando uno al siguiente sin decaer y forzando un cambio en los posicionamientos de gobiernos e instituciones.

Por nuestra parte, hoy y una vez más, sentimos un profundo orgullo de la comunidad educativa de Rivas. Frente al autoritarismo disfrazado de neutralidad del gobierno de Ayuso, una ola de solidaridad ha recorrido los centros educativos ripenses. Familias y docentes se han movilizado en las primeras semanas del curso para visibilizar su rechazo al genocidio en Gaza, llenando con símbolos y carteles los accesos a los centros.

La ceguera partidista no puede arrebatarnos la humanidad. Expresar apoyo a un pueblo que está sufriendo el exterminio de miles de inocentes no debería ser una cuestión política, es una demostración de empatía y conexión con el resto de la humanidad.

La muestra de concienciación colectiva que ha tenido la comunidad educativa, como gran parte de la ciudadanía en Rivas nos conmueve y nos muestra el camino a seguir. Cualquier gobierno que anteponga la censura a quienes protestan por un genocidio, en lugar de pedir que detengan la masacre, está desconectado y es un gobierno ruin.

En Rivas hemos visto que hay un rayo de esperanza en toda esta bajeza, y que docentes, alumnado, familias y resto de la sociedad no se dejan intimidar. Nos han demostrado que educar es formar en valores y derechos humanos. Sólo con empatía podremos mejorar como sociedad.

Nuestro Grupo Municipal siempre hará todo lo que esté en nuestras manos para ayudar y dar visibilidad a un pueblo que está sufriendo un evidente genocidio ante los ojos del mundo. Expresamos nuestra consternación por la situación humanitaria y las más de 67000 víctimas que lleva la ofensiva de Israel sobre Gaza. Y seguiremos trabajando para que Rivas siga siendo un municipio solidario, diverso y comprometido.



