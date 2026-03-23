La Comunidad de Madrid presenta la nueva campaña ‘K.O a las drogas’ protagonizada por Ilia Topuria

El reclamo del luchador pretende dar a conocer también la web contra las adicciones estrenada por el gobierno de Ayuso.

La Comunidad de Madrid presentó este lunes la campaña ‘K.O a las drogas’, protagonizada por el campeón mundial de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Ilia Topuria, y dio a conocer una página web especializada contra las adicciones, dos iniciativas dirigidas a concienciar a los jóvenes sobre los riesgos del consumo de estupefacientes y a ofrecer información y recursos de ayuda.

Ambas actuaciones se enmarcan en el Plan Regional contra las Drogas, que incluye 75 medidas, de las que ya se han cumplido o están en marcha el 92%, y que cuenta con un presupuesto inicial de 200 millones de euros hasta 2027.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, destacó el “compromiso del Gobierno regional” en la lucha contra estas sustancias, que “generan problemas muy graves y de distinta naturaleza”, durante un encuentro celebrado en una de las salas del Cine Cinesa Proyecciones de Fuencarral ante 150 alumnos de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria. “Os animo a seguir el ejemplo de Ilia Topuria, a no dejaros llevar por la curiosidad o la presión, y a elegir siempre el camino del esfuerzo y la superación”, trasladó a los estudiantes.

La campaña cuenta con la participación del deportista hispano-georgiano, fruto del acuerdo firmado el pasado año entre la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el campeón mundial de la UFC, con el objetivo de reforzar los mensajes de prevención entre la población juvenil.

El acto incluyó la intervención de Eduardo Cueto, terapeuta de un centro de día para jóvenes de la Comunidad de Madrid, gestionado por la organización Proyecto Hombre, que explicó las consecuencias del uso de estas sustancias. También participó el director general de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Ignacio Azorín, que presentó la web bajo el lema ‘Las drogas destrozan tu vida’.

Este espacio reúne un apartado de Servicios, para dar a conocer todo tipo de información y ayudas de la Administración regional; otro de Testimonios, donde expertos, personas reconocidas e influyentes cuentan sus experiencias; y un apartado de Vida Saludable, para dar opciones de ocio y datos sobre los efectos nocivos del consumo de estupefacientes.

CAMPAÑAS INFORMATIVAS

Asimismo, este portal incorporará todas las campañas informativas del Ejecutivo autonómico, y los programas del pódcast ‘Charlas Adictivas’, en el que especialistas y distintas personalidades compartirán sus experiencias y testimonios.

Estas acciones se suman a las del reparto de cerca de 3.200 carteles-espejo en estaciones de Metro, institutos, centros juveniles, deportivos y culturales de la región para que los jóvenes conozcan el peligro del consumo de estupefacientes con el lema ‘Estás viendo al responsable de tu vida’.

En paralelo, se están desarrollando otras campañas informativas como la de Los porros golpean tu vida hasta destrozarla, que busca concienciar sobre los peligros que tiene el cannabis; y otra con el mensaje ‘Raya que te metes, vida que destrozas’, que está más enfocada en las graves consecuencias de la cocaína. También se han sumado los cuatro clubes de fútbol madrileños de LaLiga – Atlético de Madrid, Getafe, Rayo Vallecano y Real Madrid–, con sus jugadores portando la pancarta con Las drogas destrozan tu vida en la previa al inicio de sus partidos.

012 CONTRA LAS DROGAS

Durante su intervención, el consejero hizo balance del servicio 012 Contra las Drogas, que ofrece atención especializada las 24 horas del día y los 365 días del año por parte de un equipo de psicólogas a personas con problemas de adicciones, familiares y profesionales. Desde su puesta en marcha en noviembre de 2024, ha asistido a más de 570 madrileños.

La mayoría de las llamadas son de los propios consumidores, aunque también recurren a este recurso público madres preocupadas por sus hijos, hermanos y parejas. Entre las sustancias por las que se registran más consultas destacan la cocaína (26,8%) y el cannabis (16%). Además, el 33,2% de las peticiones de información están relacionadas con menores de 30 años.