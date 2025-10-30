La Comunidad de Madrid incrementa un 40% las ayudas a familias acogedoras

El presupuesto de 14 millones de euros anuales permite subir la cuantía hasta un máximo de 2000 euros.

El Gobierno regional destinará 14 millones de euros anuales a las prestaciones que reciben las familias acogedoras. Por lo tanto, el objetivo es reforzar la protección de los menores tutelados. En consecuencia, las nuevas cuantías entrarán en vigor el 1 de enero de 2026. La Comunidad de Madrid sube hasta 2000€ la cuantía de estas ayudas para familias acogedoras de menores tutelados. Una inversión que busca «garantizar un entorno familiar estable», explican desde el Ejecutivo.

Nuevas cuantías y modalidades de ayuda

Las ayudas aumentan en todas las modalidades del programa. Además, se incorpora un nuevo complemento mensual. Los importes aprobados son los siguientes:

Acogimiento general: 500 euros mensuales por menor.

Menores con necesidades especiales: 1.000 euros mensuales.

Familias de urgencia: 2.000 euros mensuales.



«El Ejecutivo regional invertirá 14 millones de euros anuales a estas prestaciones, con el objetivo de reforzar esta figura de protección infantil y garantizar que los niños y jóvenes crezcan en un entorno familiar estable y seguro», explica el Gobierno de la Comunidad de Madrid en su nota de prensa.

Impacto en la red de protección madrileña

Actualmente, la red de protección de la Comunidad de Madrid atiende a más de 4.100 menores. De este modo, unas 2.138 familias acogedoras se han beneficiado ya del programa desde 2022. Por consiguiente, esta medida busca ampliar y consolidar el número de familias acogedoras.

En definitiva, la Comunidad de Madrid ha formalizado un importante incremento presupuestario para las ayudas a familias acogedoras, con nuevas cuantías que oscilan entre 500 y 2000 euros mensuales y que comenzarán a aplicarse a partir de 2026. Puedes encontrar más información sobre las familias acogedoras en este enlace.