La Comunidad de Madrid impulsa la radio en 100 centros públicos

El programa Voces del Aula apuesta por la educomunicación de los alumnos

El Ejecutivo autonómico ha equipado a 100 centros públicos de la Comunidad con medios tecnológicos para que puedan poner en marcha sus propias emisores de radio escolar. La medida forma parte del programa Voces del Aula, una iniciativa que busca impulsar las habilidades comunicativas de los alumnos. Los estudiantes madrileños ya producen sus propios podcasts en más de doscientas escuelas.

Equipamiento para emitir desde el aula

Los centros han recibido un kit completo con mesas de mezclas, micrófonos, auriculares, altavoces y cableado, lo necesario para poner en marcha una emisora desde cero. Este equipamiento permitirá a los profesores poner en marcha actividades relacionadas con la radio escolar dentro del programa formativo.

Esta nueva inversión de aproximadamente 100.000 euros, procedentes de los fondos Next Generation, está dirigida a cien centros públicos de la comunidad. En concreto, 73 colegios de infantil, primaria y educación especial, así como 27 institutos de secundaria y formación profesional.

En Primaria y Educación Especial, los equipos se adaptan a las necesidades del alumnado con herramientas sencillas y visuales. Hablamos de dispositivos con teclas de colores y un funcionamiento muy intuitivo. En Secundaria se apuesta por un manejo más completo que permita desarrollar la alfabetización mediática de los estudiantes y su aprendizaje tecnológico.

Voces del Aula, la semilla del periodismo en la infancia

Llevar la radio a las aulas no es solo una forma impulsar las competencias tecnológicas de los alumnos, sino que también representa una oportunidad para aprender a trabajar en equipo. Los jóvenes periodistas sacan adelante sus proyectos radiofónicos en grupo, como en una redacción real, al mismo tiempo que afinan su sentido crítico y, por qué no, su olfato periodístico.

En la web de Voces del Aula señalan la iniciativa como un ejercicio para reforzar «la autoestima, la imaginación y creatividad del alumnado». El proyecto despegó en febrero de 2024 y cuenta con la colaboración de RNE, COPE y Atresmedia, entre otros.