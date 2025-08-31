La Comunidad de Madrid ha destinado 1,2 millones en la renovación de calles en Arganda del Rey

Las obras en el barrio de La Poveda incluyen nuevas aceras accesibles, calzada renovada y alumbrado LED

La Comunidad de Madrid ha invertido 1,2 millones de euros en la renovación de calles en Arganda del Rey, concretamente en el barrio de la poveda. Las obras, finalizadas en agosto de 2025 y financiadas a través del Programa de Inversión Regional (PIR) 2022-2026, tienen como objetivo mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y la eficiencia energética.

El proyecto ha consistido en la rehabilitación de las calles Islas Afortunadas, Canarias, Graciosa y Tenerife. En total, se han reformado más de 7.000 metros cuadrados de aceras y calzada, sustituyendo también las antiguas luminarias por tecnología LED de bajo consumo. Con ello, se busca reducir la factura energética del municipio y ofrecer mayor visibilidad a conductores y peatones.

Una inversión esperada en La Poveda

El viceconsejero de Presidencia y Administración Local, José Antonio Sánchez, visitó este jueves el barrio junto al alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano, para comprobar el resultado de los trabajos. Durante el recorrido, Sánchez destacó la importancia de estas actuaciones en un barrio que reúne a más de 6.000 vecinos.

“Aquí viven más de 6.000 vecinos y efectivamente hacía mucho tiempo que los ayuntamientos de Arganda no invertían en este barrio y los vecinos lo estaban demandando”, señaló el viceconsejero. Añadió además que el terreno cercano al río presentaba problemas de alcantarillado y averías frecuentes, lo que hacía urgente esta intervención.

Mejora de la seguridad y la calidad de vida

Las actuaciones incluyen:

Aceras totalmente accesibles para personas con movilidad reducida.

Renovación completa del firme de la calzada.

Sustitución de farolas y columnas por iluminación LED.

Adecuación del sistema de alcantarillado para evitar incidencias.

Con estas mejoras, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid buscan no solo modernizar las calles de Arganda del Rey, sino también reforzar la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos de La Poveda.