La Comunidad de Madrid destina 17,2 millones a plazas para discapacidad intelectual

La inversión permitirá mantener 1.191 plazas residenciales y viviendas compartidas en varios municipios de la región.

La Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de 17,2 millones de euros para garantizar la continuidad de la atención integral a 1.191 personas con discapacidad intelectual en distintos recursos residenciales de la región a partir de abril de 2026. La medida, autorizada por el Consejo de Gobierno esta semana, permitirá mantener plazas en residencias y viviendas compartidas situadas en municipios como Getafe, Arroyomolinos, Ciempozuelos, Leganés y San Sebastián de los Reyes.

El objetivo de estos contratos públicos es asegurar la prestación de servicios de alojamiento, asistencia personal y atención especializada para personas con discapacidad intelectual, especialmente aquellas que presentan graves trastornos de conducta asociados, según detalla la documentación oficial del Ejecutivo autonómico.

Más de 800 plazas residenciales

La mayor parte de la inversión se destinará a recursos residenciales. En concreto, el Gobierno regional ha autorizado 8,8 millones de euros para financiar 716 plazas residenciales públicas vinculadas al Acuerdo Marco para la atención a personas con discapacidad intelectual.

Estos centros están ubicados en Getafe, Arroyomolinos y Ciempozuelos, y están orientados a ofrecer apoyo especializado a usuarios que requieren supervisión y cuidados continuados.

A esta cifra se suman cinco contratos adicionales, por valor de 1,4 millones de euros, que permitirán mantener 117 plazas residenciales más con características similares.

En estos recursos se presta atención integral que incluye alojamiento, manutención, apoyo en actividades básicas de la vida diaria y acompañamiento social, además de actividades de ocio adaptadas.

Viviendas compartidas para fomentar la autonomía

La segunda línea de actuación se centra en viviendas compartidas, una modalidad pensada para favorecer la autonomía de las personas con discapacidad intelectual en entornos comunitarios.

En este caso, la Comunidad de Madrid destinará 1,2 millones de euros para mantener 63 plazas públicas en viviendas compartidas vinculadas también al Acuerdo Marco regional. Estos recursos están situados en Leganés y San Sebastián de los Reyes.

Además, se han aprobado 42 contratos adicionales que permitirán financiar 295 plazas en pisos de uso comunitario, con una inversión de 5,7 millones de euros.

Este modelo busca facilitar que las personas con discapacidad puedan desarrollar mayores niveles de independencia, manteniendo al mismo tiempo apoyo profesional en su vida cotidiana.

Terapias y apoyo especializado

Los recursos incluidos en estos contratos ofrecen, además de alojamiento y cuidados, servicios terapéuticos especializados. Entre ellos se encuentran tratamientos de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y acompañamiento psicológico y social.

Estas intervenciones están orientadas a prevenir situaciones de deterioro, mejorar las capacidades personales de los usuarios y favorecer su integración social.

La inversión forma parte del presupuesto social de la Comunidad de Madrid para 2026, que alcanzará 2.904,1 millones de euros, la mayor cifra destinada a servicios sociales en la región. Dentro de esta partida, la atención a personas con discapacidad y sus familias contará con 460 millones de euros, un aumento del 8,1% respecto al ejercicio anterior.