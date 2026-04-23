La autora Gabriela Wiener imparte un taller en la Casa Feminista de Rivas

La escritora detrás de títulos como Huaco retrato o Atusparia analizará las obras de autoras migrantes

Bajo el título Escrituras del desplazamiento. La literatura de las mujeres y disidencias migrantes, el taller con la escritora Gabriela Wiener explora la forma en la que las escritoras usan la literatura como herramienta de denuncia. La actividad tendrá lugar el próximo 24 de abril a las 18:00 en la Casa Feminista de Rivas.

Como autora peruana radicada en España, Wiener busca “acercar las escrituras literarias que habitan la diáspora y la frontera, con su potencial movilizador y de acción política antirracista y anticolonial”. El taller trata temas como la relación entre cuerpo y territorio, la descolonización del deseo o prácticas como la escritura situada.

Durante la actividad se analizarán fragmentos escritos por autoras racializadas y migrantes como Mafe Moscoso, Sonia Guiñansaca y Lucía Calderas. Una oportunidad única de la mano de la Casa Feminista de Rivas, que desde 2021 organiza talleres gratuitos para las vecinas ripenses. Para participar en el taller es necesario inscribirse previamente en la web.

La escritora Gabriela Wiener / Ayuntamiento de Rivas

Gabriela Wiener, autora de Huaco retrato y Atusparia, al frente del taller

La actividad contará con la escritora y poeta peruana Gabriela Wiener, una de las voces imprescindibles de la literatura latinoamericana y contemporánea en la diáspora. En su novela Huaco retrato describe su genealogía familiar para confrontar el racismo. Con Atusparia se hizo con el Premio Ciutat de Barcelona al mejor libro en español de 2024.