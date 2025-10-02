La Asociación 13 Rosas denuncia la moción sobre el aborto del Ayuntamiento de Madrid

La propuesta aprobada por PP y Vox impone información no científica a las mujeres sobre las supuestas consecuencias del aborto.

La Asociación 13 Rosas de Rivas-Vaciamadrid ha expresado su rechazo a la nueva moción aprobada por el Ayuntamiento de Madrid sobre el aborto. El texto, aprobado en pleno con los votos de PP y Vox, pretende obligar a difundir mensajes sobre esta práctica que, según la entidad, carecen de aval científico y suponen una intromisión ideológica en los servicios públicos.

Una medida cuestionada por todas las fuerzas de izquierdas y el movimiento feminista

El acuerdo establece que trabajadores de Espacios de Igualdad y Madrid Salud informen de forma verbal y escrita sobre el aborto y sus presuntas conscuencias en los centros municipales. La Asociación 13 Rosas considera que esta medida vulnera la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva. “PP y Vox han aprovechado su mayoría para imponer su moral conservadora y conculcar un derecho democrático reconocido por ley”, señaló Raquel Barahona, presidenta de la entidad.

Reacciones en Rivas: la Asociación 13 Rosas defiende el derecho al aborto

La asociación feminista subraya que la decisión afecta a todas las mujeres de la Comunidad de Madrid, incluidas las de Rivas-Vaciamadrid, y ha hecho un llamamiento a defender la autonomía personal. Entre las claves que destacan del cambio normativo que propone la moción, citan:

Información obligatoria no respaldada científicamente.

Imposición de mensajes en los servicios municipales.

Posible vulneración de derechos reconocidos por ley.

Al dar información no científica, se estaría coaccionando a las mujeres, según la entidad

Para la Asociación 13 Rosas, la moción busca culpabilizar y coaccionar a las mujeres. Instan a que las afectadas rechacen por escrito cualquier información que consideren engañosa. La medida ha reavivado el debate en Madrid sobre los derechos reproductivos y el papel de las instituciones en su garantía, ante la amenaza creciente de la ultraderecha y su cuestionamiento de derechos tan asentados como el derecho al aborto.