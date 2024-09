La asociación 13Rosas pide el apoyo del Ayuntamiento de Rivas a las mujeres afganas

La asociación se ha dirigido a los partidos políticos para que aprueben una moción con actuaciones para alcanzar ese objetivo.

La Asociación Feminista 13Rosas de Rivas se ha declarado «aterrorizada por la situación a la que están sometidas las mujeres afganas». La asociación cree que ciudadanía y entidades deben trabajar para que les sean devueltos los derechos de los que se han visto privadas. Por ello, se ha dirigido a los partidos políticos del Ayuntamiento de Rivas para que aprueben una moción con actuaciones para alcanzar ese objetivo.

“No porque estemos a kilómetros de distancia, no porque sean de otra cultura, no porque no nos lleguen noticias de ellas o porque nuestro ámbito de acción sea más reducido, podemos dejar de actuar para devolverles sus derechos”, afirma Raquel Barahona, presidenta de la asociación.

En su escrito, la asociación pide a los grupos municipales que aprueben una moción de apoyo al movimiento Mujeres con voz, mujeres con derechos. Este movimiento busca llevar al Tribunal Penal Internacional al gobierno de los talibanes acusándole de apartheid de género y pide que el Gobierno de España lidere esta actuación. Para el pleno de septiembre los grupos municipales no han presentado esta moción para su aprobación por parte de la corporación municipal. El Grupo IU-MM-VQ ha presentado una moción sobre la prohibición de las Armas Nucleares. El PSOE, para la creación de un ente regional de gestión de residuos como Consorcio o Agencia. La oposición, por su parte, han presentado una moción relativa al apoyo en el alquiler de vivienda para la emancipación de los jóvenes en Rivas-Vaciamadrid, el PP, y para la bonificación del aumento del impuesto de la nueva tasa de basuras en el caso de VOX.

Igualmente, solicita que se actúe localmente acordando «actuaciones para acoger y apoyar a las mujeres afganas residentes actuales o futuras en Rivas“.