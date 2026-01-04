Juventudes Socialistas de Rivas condenan la intervención militar de EE UU en Venezuela

La organización juvenil reclama una solución diplomática.

Juventudes Socialistas de Rivas ha expresado su “más firme condena” a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, al considerar que supone una grave vulneración del derecho internacional y de la soberanía del país latinoamericano. En un comunicado, la organización juvenil del PSOE rechaza el uso unilateral de la fuerza fuera de los cauces multilaterales y advierte de sus consecuencias para la población civil.

El texto subraya que este tipo de actuaciones responden a “una lógica imperialista de injerencia y dominación” y no contribuyen a resolver los conflictos, sino que incrementan la violencia y el sufrimiento. Al mismo tiempo, Juventudes Socialistas de Rivas aclara que denunciar la agresión externa no implica justificar la “deriva autoritaria” del Gobierno venezolano.

La organización defiende una política internacional basada en la legalidad, el multilateralismo y la solución pacífica de los conflictos, y hace un llamamiento a la comunidad internacional para frenar la escalada militar y apostar por la vía diplomática. El comunicado concluye con un mensaje de solidaridad con el pueblo venezolano y su derecho a vivir en paz y sin injerencias externas.