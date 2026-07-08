Janette Novo repetirá como candidata del PP en Rivas en 2027

Isabel Díaz Ayuso confirma a la actual portavoz popular para liderar la candidatura del PP en las próximas elecciones municipales

La presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha designado a Janette Novo como candidata del PP de Rivas-Vaciamadrid a la Alcaldía para las elecciones municipales de 2027. El anuncio, realizado tras la Junta Directiva Regional del partido, confirma que la actual portavoz popular volverá a encabezar la lista electoral, después de hacerlo también en los comicios de 2019 y 2023.

El nombramiento supone la continuidad de la estrategia del Partido Popular en Rivas tras los resultados obtenidos en las elecciones municipales de 2023, cuando la formación fue la más votada en el municipio con 16.778 votos, aunque finalmente no logró acceder al Gobierno local tras el acuerdo alcanzado entre otras fuerzas políticas para formar mayoría.

Continuidad al frente del proyecto del PP en Rivas

Con esta decisión, la dirección regional del Partido Popular apuesta por mantener a Janette Novo como referente del partido en la ciudad de cara a la cita electoral prevista para mayo de 2027.

La formación destaca la trayectoria de Novo al frente de la organización local durante más de siete años y considera que ese recorrido le permite conocer la realidad del municipio y las principales demandas de los vecinos. Además de su actividad política, la candidata ejerce como abogada de profesión.

La designación llega con casi un año de antelación respecto al inicio oficial del proceso electoral, una estrategia que permitirá al PP preparar con tiempo su candidatura y consolidar su presencia en la oposición municipal.

Janette Novo: «Es un honor y una enorme responsabilidad»

Tras hacerse público el anuncio, Janette Novo agradeció la confianza depositada por su partido y el respaldo recibido durante los últimos años por parte de los vecinos.

«Es un honor y una enorme responsabilidad ser la candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Rivas Vaciamadrid. Tengo que agradecer a mi partido la confianza depositada en mí y a los vecinos de Rivas por su apoyo durante estos años«, afirmó la portavoz popular.

Novo aseguró que afronta esta nueva candidatura con el objetivo de seguir trabajando para ofrecer una alternativa de gobierno en la ciudad y defendió la necesidad de impulsar un cambio en la gestión municipal. En ese sentido, señaló que pretende liderar «un proyecto abierto, centrado en las personas» y añadió que tanto ella como su equipo trabajarán para que los vecinos vuelvan a confiar mayoritariamente en el Partido Popular en las próximas elecciones.

El PP inicia la carrera hacia las municipales de 2027

La confirmación de Janette Novo convierte al Partido Popular en una de las primeras formaciones con candidata oficialmente designada para las elecciones municipales de 2027 en Rivas-Vaciamadrid.

A falta de conocer quiénes serán los cabezas de lista del resto de partidos con representación municipal, el PP inicia así la preparación de la próxima campaña electoral con el objetivo de intentar alcanzar la Alcaldía en un municipio donde fue la fuerza más votada en 2023, aunque quedó fuera del Gobierno tras la posterior configuración de la mayoría plenaria.