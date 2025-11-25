IU Rivas respalda los Presupuestos para 2026 frente a la «falta de alternativa» de la oposición

La organización valora positivamente las inversiones previstas y destaca la «buena gestión económica» del Ayuntamiento.

La Asamblea de Izquierda Unida Rivas expresó su apoyo al Proyecto de Presupuestos Municipales para 2026, presentado por el concejal de Hacienda, José Luis Alfaro, durante una reunión celebrada el pasado sábado. La formación destacó que el debate interno reafirma “un modelo de democracia interna que forma parte de la identidad política de la organización”.

Según la valoración aprobada por la militancia, el proyecto presupuestario sobresale por su “apuesta por la inversión pública, la ampliación de servicios municipales y la capacidad del Ayuntamiento para mantener un equilibrio económico sólido pese a la infrafinanciación autonómica”.

Entre las partidas más destacadas, IU subrayó los 3,2 millones de euros para climatización y adaptación climática de centros educativos, una inversión que, según la organización, “debería acometer la Comunidad de Madrid” pero que el Ayuntamiento asume “ante la inacción del Gobierno de Ayuso” con el objetivo de garantizar “el bienestar del alumnado” y avanzar hacia “infraestructuras más sostenibles”.

El presupuesto también incluye 5 millones de euros en bonificaciones fiscales, concebidos para “apoyar a familias y empresas manteniendo el equilibrio entre justicia tributaria y sostenibilidad de los servicios públicos”; 2,3 millones para asfaltado y mejoras de accesibilidad; 120.000 euros destinados a medidas de seguridad en comercios; y 706.000 euros para ejecutar propuestas de presupuestos participativos, lo que, según la organización, “reafirma la voluntad de este Gobierno de convertir en realidad las decisiones de la ciudadanía”.

La Asamblea defendió la coherencia entre las prioridades presupuestarias y las necesidades reales de Rivas, resultado —indicaron— de un proceso que combina “evaluación técnica, diálogo político y escucha activa a colectivos y vecinos”. A la vez, criticaron la postura de la oposición, que —según IU— “un año más presentan enmiendas parciales que repiten el patrón habitual: recortes en servicios públicos, retrocesos en programas sociales y culturales, y un intento reiterado de desmantelar el tejido asociativo de Rivas”.

Desde Izquierda Unida sostienen que los Presupuestos 2026 proyectan “una ciudad más verde, más justa y más habitable”, y que el modelo municipal “ha demostrado ser eficaz, transparente y capaz de gestionar con responsabilidad incluso en contextos económicos complejos”.