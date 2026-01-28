IU Rivas-MM-VQ exigirá en el Pleno reforzar la Atención Temprana ante los recortes

La moción presentada denuncia esperas de más de un año y la interrupción del servicio al cumplir los 6 años.

El Grupo Municipal Izquierda Unida Rivas – Más Madrid – Verdes Equo ha registrado una moción para el pleno ordinario de enero con una reclamación clara hacia la Comunidad de Madrid: la necesidad urgente de reforzar y ampliar el servicio público de atención temprana. La iniciativa busca modificar el actual Decreto 76/2025, una normativa que, según denuncian, ha supuesto un recorte en las prestaciones para las familias con menores que presentan trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlos.

El texto presentado pone el foco en la situación crítica que atraviesa este servicio autonómico, vital para la población infantil de 0 a 6 años. Según los datos aportados, el año 2025 cerró con 1.300 familias en lista de espera en toda la región.

Bloqueo en el acceso y listas de espera

Uno de los puntos más conflictivos señalados en la propuesta es la demora en la atención. Las familias se enfrentan a tiempos de espera que oscilan entre los 12 y los 18 meses. Esta dilación resulta crítica en un servicio que, por definición, debe ser precoz para ser efectivo; de lo contrario, las terapias pierden eficacia en el desarrollo del menor.

José Luis Alfaro, portavoz de IU Rivas – MM – VQ, subraya que «para garantizar calidad de vida a las personas con discapacidad y sus familias, es imprescindible una atención temprana pública, de calidad y basada en criterios profesionales».

Interrupción del servicio a mitad de curso

La moción advierte sobre una novedad del Decreto 76/2025 que afecta directamente a la continuidad educativa y terapéutica: la atención se interrumpe en el mismo mes en el que el menor cumple los seis años.

Esta medida impide que los niños finalicen la etapa de Educación Infantil con el apoyo necesario, perjudicando especialmente a aquellos nacidos en los primeros meses del año, que dejan de recibir el servicio a mitad del curso escolar. Además, el texto critica la falta de sensibilidad de la norma al no contemplar la continuidad del tratamiento si el alumno debe repetir curso en el segundo ciclo de Infantil.

El impacto en las familias de Rivas

A nivel local, esta situación repercute directamente en los vecinos ripenses. En el municipio, las familias acuden al Centro de Atención Temprana (CAT) de ASPADIR para recibir tratamientos de logopedia, fisioterapia o estimulación.

Sin embargo, el acceso a estos recursos locales depende de una derivación previa del Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil (CRECOVI). La moción señala a este organismo regional como uno de los «puntos críticos» del sistema, donde se acumulan las listas de espera que deterioran la capacidad de respuesta ante las familias.

Ante este escenario, Mimi Chamorro, concejala de Feminismos y Diversidad, ha recordado que el Ayuntamiento mantiene un diálogo constante con las entidades locales a través del Observatorio de la Discapacidad. Este órgano participativo busca mejorar los convenios y visibilizar las necesidades reales para hacer de Rivas una ciudad más inclusiva, intentando cubrir los vacíos que dejan las carencias del sistema regional.