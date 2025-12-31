IU Rivas–Más Madrid–Verdes Equo organiza un Roscón Solidario

Lo recaudado irá a apoyar la defensa de la sanidad pública madrileña.

IU Rivas–Más Madrid–Verdes Equo Rivas celebrará el próximo domingo 4 de enero, a las 11:00 horas, su tradicional Roscón Solidario en su sede del Centro Cívico Covibar (avenida de Covibar, 8). La recaudación obtenida se destinará íntegramente a apoyar la defensa de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid.

La iniciativa se enmarca, según el grupo municipal, en un contexto de “deterioro del sistema sanitario madrileño”, que atribuyen a las políticas del Gobierno regional. Entre los problemas señalados destacan los recortes en atención primaria, la falta de profesionales y el aumento de las listas de espera.

Desde la formación también denuncian lo que consideran una apuesta por la privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid y citan como ejemplo el modelo de gestión del Hospital de Torrejón, así como las informaciones conocidas recientemente sobre la relación de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con el grupo sanitario Quirón.

El Roscón Solidario pretende ser, además de un espacio de encuentro vecinal, un acto de denuncia y de compromiso con una sanidad pública universal, de calidad y accesible. Por ello, IU Rivas–Más Madrid–Verdes Equo hace un llamamiento a la ciudadanía a participar en la iniciativa y a defender el sistema público sanitario.