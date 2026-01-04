IU Rivas celebra hoy su Roscón Solidario en defensa de la sanidad pública

El grupo municipal adelanta su celebración para asistir a la movilización en solidaridad con Venezuela.

Izquierda Unida Rivas, junto a Más Madrid y Verdes Equo, celebran hoy domingo su tradicional Roscón Solidario, una cita ya consolidada en el calendario local que combina encuentro vecinal y reivindicación social. El acto tiene lugar en la sede de la coalición, situada en la avenida de Covibar, 8, y destina íntegramente su recaudación a la defensa de la sanidad pública madrileña .

La iniciativa pone el foco este año en la denuncia del deterioro del sistema sanitario en la Comunidad de Madrid. Desde la organización señalan los recortes en atención primaria, la falta de personal y el aumento de las listas de espera, así como las políticas de privatización impulsadas por el Gobierno regional. El Roscón Solidario se plantea, así, no solo como una actividad festiva, sino también como un acto de compromiso colectivo con una sanidad pública universal, de calidad y accesible.

Además de compartir el tradicional roscón, el encuentro pretende reforzar el tejido social del municipio y animar a la participación ciudadana en la defensa de los servicios públicos. Desde el grupo municipal hacen un llamamiento a la vecindad de Rivas Vaciamadrid para sumarse a esta convocatoria y apoyar, con su asistencia, una causa que consideran “un derecho y no un negocio”.

La organización ha informado, asimismo, de un adelanto en el horario del evento: el reparto del roscón comenzará finalmente a las 10:00 horas, en lugar de las 11:00 previstas inicialmente. El cambio tiene como objetivo facilitar la asistencia posterior a la concentración convocada al mediodía en Madrid en solidaridad con Venezuela y en condena al ataque imperialista de Estados Unidos, a la que IU Rivas ha mostrado su apoyo. Con este ajuste, la coalición busca que ambas movilizaciones puedan complementarse en una jornada marcada por la reivindicación social y política.