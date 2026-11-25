IU exige retirar las instrucciones de «neutralidad» de Ayuso

La formación denuncia que el formulario permite señalar a docentes por sus opiniones o por invitar al alumnado a las huelgas

Izquierda Unida Rivas exige a la Comunidad de Madrid que retire las instrucciones de «neutralidad» remitidas a los centros y el formulario para señalar al profesorado. La formación denuncia una campaña de intimidación contra quienes defienden la educación pública.

La nota de IU Rivas detalla el contenido del documento remitido a los centros: además de las instrucciones sobre neutralidad ideológica, incorpora un procedimiento para informar de incidencias a la Inspección Educativa y un formulario para señalar «supuestas conductas contrarias». Entre esas conductas figuran transmitir opiniones políticas, ideológicas o sindicales, invitar al alumnado a participar en huelgas o protestas o utilizar materiales relacionados con el conflicto educativo.

«Que una Administración pública establezca mecanismos para señalar a docentes por sus opiniones políticas o sindicales es una línea que no debería cruzarse en democracia. Son prácticas que recuerdan a los mecanismos de vigilancia y depuración del funcionariado de otros tiempos», señala la organización, que también critica que la presidenta autonómica se refiriera al personal docente como «garrapatas».

IU Rivas pide a Isabel Díaz Ayuso y a la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, que retiren las instrucciones, pongan fin a las amenazas y abran una negociación real sobre ratios, personal y recursos. La formación se ofrece además a acompañar al profesorado que reciba requerimientos. Es la misma exigencia que planteó la asociación de familias del CEIP Mario Benedetti en su manifiesto del 23 de noviembre, en una huelga educativa que afronta su sexta semana y a la que la Comunidad respondió ampliando servicios mínimos.

Izquierda Unida Rivas exige a la Comunidad de Madrid que retire las instrucciones de «neutralidad» remitidas a los centros y el formulario para señalar al profesorado. La formación denuncia una campaña de intimidación contra quienes defienden la educación pública.