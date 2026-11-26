OPINIÓN

La Comunidad de Madrid ‘censura’ la libertad de opinión y la profesionalidad de maestros y maestras

Artículo de opinión de Juanma del Castillo, ex-director de Zarabanda, ante las instrucciones de «neutralidad» de la Consejería de Educación del Gobierno de Ayuso.

Los padres y madres que formamos o hemos formado parte de la comunidad educativa debemos condenar las ‘instrucciones doctrinarias’ de la Comunidad de Madrid que cuestionan la profesionalidad y los criterios de los docentes en los centros educativos públicos

Los docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid, llevan en huelga desde el 14 de octubre. Reivindican mejores salarios, menos horas lectivas, más personal y presupuestos para mejor ejercer su profesión, redundante en una mayor calidad de la enseñanza y aprovechamiento por parte de los alumnos.

Ni la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, ni la presidenta Isabel Díaz Ayuso han querido sentarse a negocia con los docentes hasta ahora. Mas bien al contrario, loque hacen es ‘azuzar’ a la policía para que se explayen en prácticas represivas contra los que se manifiestan (dentro de su derecho de expresión y huelga), los educadores de nuestros hijos e hijas.

El pasado día 19 de noviembre, la viceconsejería de Política Territorial y Organización y públicos Educativa de la Comunidad de Madrid, ha remitido un documento de ‘instrucciones’ a las Direcciones de Área Territorial, Servicio de Inspección Educativa y direcciones de los centros docentes de esta CM, ‘sobre el deber de neutralidad institucional y docente ante los alumnos de enseñanza no universitaria’.

El profesorado, los sindicatos educativos, los familiares de los alumnos alumnas y las asociaciones de directores de la Comunidad de Madrid, han mostrado un rechazo frontal y generalizado a las instrucciones de la Consejería de Educación sobre el «deber de neutralidad». El colectivo docente considera que la medida es un intento de censura y amedrentamiento para frenar las movilizaciones de la huelga indefinida.

Las principales posturas y argumentos del sector docente ante el comunicado son:

Vulneración de derechos fundamentales. Los sindicatos (como CCOO, UGT, CGT y STEM) sostienen que la orden restringe la libertad de expresión, la libertad sindical, la libertad de cátedra y el derecho de huelga. Recalcan que reivindicar mejoras en la educación pública no constituye adoctrinamiento ni propaganda partidista.

Clima de sospecha y vigilancia. Los profesores critican con dureza el formulario anexo que permite a familias, alumnos y compañeros denunciar supuestas infracciones sin necesidad de aportar pruebas. Señalan que esta herramienta fomenta la delación, la autocensura y sitúa a los equipos directivos en una posición de vigilancia sobre sus propios claustros.

Cuestionamiento de su profesionalidad. Las asociaciones de directores, como Adimad (en Secundaria) y el Consejo de Directores de Infantil y Primaria, han pedido la retirada de las instrucciones por considerarlas «innecesarias». Afirman que en los centros públicos no se adoctrina (adoctrinamiento político-partidista) y que el texto pone injustamente bajo sospecha la labor profesional de los docentes.

Denuncia de doble rasero. Parte del profesorado apunta a una incoherencia por parte del Gobierno regional, señalando que en otras ocasiones la Administración sí ha permitido o promovido símbolos y movilizaciones en los centros (como las protestas contra leyes educativas estatales) mientras ahora veta los carteles o lazos verdes de la huelga.

Respuesta judicial y movilizaciones. El Comité de Huelga ha anunciado que recurrirá las instrucciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, solicitando medidas cautelarísimas para suspenderlas. Además, los docentes han respondido con protestas simbólicas en los centros y en la calle, como concentrarse con cruces pegadas en los labios bajo lemas como «Menos represión, más educación».

El Ministerio de Educación del Gobierno central, ha reclamado a la CM que revoque dicha instrucción. La respuesta ha sido que no retirará las instrucciones.

Ni el gobierno de la Comunidad de Madrid, ni la Consejería de Educación, aplicaron los mismos criterios cuando llenaron los centros educativos de signos identificativos con Ucrania. Sí cuando prohibieron ese mismo tipo de signos expresando condena contra el genocidio de Israel en Palestina, entre otros muchos ejemplos.

Tampoco parece que consideren ‘adoctrinamiento’ la asignatura de religión, de obligada oferta en todos los centros públicos y concertados, las capillas en las universidades públicas, el sostenimiento de los catequistas con el dinero de los impuestos de todos los contribuyentes, creyentes o no, etc.

Pero Ayuso, despreciando una postura conciliadora o un lenguaje educado, engrosa la lista de insultos contra los docentes en huelga, cada vez que tiene oportunidad: “dentro del sistema, como garrapatas, se han metido a vivir de lo público personas que no aman lo que dicen defender porque solo quieren cobrar y que no les exijas nada”, dijo, en una de sus últimas declaraciones.

La chabacanería habitual de Ayuso se pone de manifiesto una vez más, no la basta con despreciar a los andaluces, a los extremeños, a los catalanes, a los sindicatos, a las familias monoparentales…, y ahora lo hace también con los educadores de nuestros hijos e hijas. Estos profesionales se merecen nuestra solidaridad y apoyo, son servidores públicos y junto a ellos debemos rechazar dichas ‘instrucciones’ de la Comunidad de Madrid, que más parece retrotraernos a los tiempos de la dictadura franquista, cuando entonces éstas mismas prácticas se justificaban ‘con el fin de salvaguardar la patria y el orden social…’.