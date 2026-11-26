El grupo municipal IU-MM-VQ apoya la huelga docente en su moción

El texto que se debate el jueves 26 respalda las movilizaciones del profesorado y de las trabajadoras de 0-3 y apoya el expediente del Gobierno local que reclama a la Comunidad revisar la zona única

El grupo municipal IU-Más Madrid-Verdes Equo lleva al Pleno del 26 de noviembre una moción en apoyo a las huelgas del profesorado y de las trabajadoras de 0-3. El escrito también apoya el expediente del Gobierno local que pide a la Comunidad de Madrid tres distritos escolares, uno por barrio.

Según los datos del Observatorio de Ciudad que recoge la nota del grupo municipal, el 91,7 % de la población ripense está «bastante o muy de acuerdo» con establecer tres zonas escolares para que las familias puedan escolarizar a sus hijos e hijas en centros próximos a sus domicilios. El Gobierno municipal ha trabajado con las AFAs y entidades una propuesta que ha elevado como expediente a la Comunidad de Madrid para solicitar al Gobierno de Ayuso que apruebe la delimitación de tres distritos escolares (uno por barrio), frente al actual modelo de zona única de escolarización. La moción presentada por IU-VQ-MM incorpora esta petición en sus demandas, además del apoyo a los conflictos laborales en curso en el ámbito educativo.

Tres zonas, menos tráfico y menos desigualdad

Para el portavoz municipal, José Luis Alfaro, ese resultado demuestra que existe una demanda social clara de un modelo que favorezca la proximidad y reparta mejor las plazas públicas. «No tiene sentido mantener un modelo de zona única que no responde a las necesidades de la ciudad, generando además más tráfico y desigualdad», señala en la nota. «La ciudadanía lo tiene claro: es necesario implantar un modelo de escolarización más próxima, equilibrada y vinculada a nuestros barrios».

El debate sobre los distritos escolares viene de lejos: Rivas funciona con una sola zona desde 2013 y la demanda de recuperar varias áreas se ha reactivado en los últimos meses. Con esos datos, el Consejo Municipal de Educación constituyó un grupo de trabajo con representantes de la comunidad educativa para elaborar precisamente el expediente que también se presentará en la misma sesión plenaria.

Apoyo a la huelga y obras pendientes

La moción respalda las huelgas indefinidas del profesorado de la educación pública madrileña y de las trabajadoras del primer ciclo de Educación Infantil 0-3, que reclaman una reducción de ratios, más personal, mejores condiciones laborales y recursos suficientes para atender a la diversidad. «Defender a quienes trabajan en la educación pública es defender el derecho de niños y niñas a recibir una enseñanza digna y de calidad. El Gobierno de Ayuso debe sentarse a negociar y dejar de descalificar y amedrentar a las profesionales», añade el portavoz.

El texto reclama además a la Comunidad que finalice el CEIP Mercedes Vera y el gimnasio del CEIPSO La Luna, amplíe la oferta pública de Formación Profesional y garantice la climatización de los centros públicos, sin que sean los ayuntamientos quienes asuman competencias que corresponden al Gobierno regional.

La moción llega al Pleno en plena sexta semana de huelga educativa y un día después de que la asociación de familias del CEIP Mario Benedetti reclamara a la Consejería retirar las instrucciones de neutralidad. La sesión ordinaria está convocada para el jueves 26, según el anuncio de la sede electrónica municipal.

El grupo municipal IU-Más Madrid-Verdes Equo lleva al Pleno del 26 de noviembre una moción en apoyo a las huelgas del profesorado y de las trabajadoras de 0-3. El escrito también apoya el expediente del Gobierno local que pide a la Comunidad de Madrid tres distritos escolares, uno por barrio.