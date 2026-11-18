La Comunidad amplía servicios mínimos y refuerza 2º de Bachillerato

La orden, que entra en vigor tras su publicación en el BOCM, fija un profesor por cada 70 alumnos en Bachillerato y obliga a cubrir del 50 % al 90 % de las materias de la PAU.

La Comunidad de Madrid modificará la orden de servicios mínimos de la huelga educativa indefinida para reforzar la atención al alumnado de 2º de Bachillerato que se presenta a la PAU. Los profesores de las materias evaluables, como Lengua o Inglés, deberán cubrir entre el 50 % y el 90 % de sus horas lectivas.

El Consejo de Gobierno ha conocido el informe sobre los cambios, que se presentarán al Comité de Huelga y entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), según ha informado la Comunidad de Madrid. El paro, que comenzó el 14 de octubre, encara su quinta semana.

La orden mantiene las dotaciones vigentes en los colegios —un maestro por cada 50 escolares— y en Secundaria y FP de grado básico —un profesor por cada 90 estudiantes—. La novedad es el refuerzo en Bachillerato, FP de grado medio o superior y cursos de especialización, donde se fija un profesor por cada 70 alumnos.

En 2º de Bachillerato, todos los profesores que impartan las materias evaluables en la PAU, como Lengua o Inglés, tendrán que cubrir al menos el 50 % de las horas lectivas semanales, un porcentaje que sube hasta el 90 % a medida que se acerca la fecha de la prueba. La orden también asigna un docente adicional por cada tres grupos en el último curso de cada etapa y protege las actuaciones académicas no aplazables: evaluaciones, calificaciones, promoción, titulación y las pruebas de acceso a los ciclos de FP.

La Consejería de Educación ultima además dos instrucciones para los centros: planes de refuerzo para quienes acumulen horas perdidas y medidas para garantizar la neutralidad institucional. El profesorado inició este paro indefinido para reclamar la bajada de ratios y más recursos para la escuela pública, como ya contamos en octubre.

La Comunidad de Madrid modificará la orden de servicios mínimos de la huelga educativa indefinida para reforzar la atención al alumnado de 2º de Bachillerato que se presenta a la PAU. Los profesores de las materias evaluables, como Lengua o Inglés, deberán cubrir entre el 50 % y el 90 % de sus horas lectivas.