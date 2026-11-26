La música local de Rivas se moviliza en un concierto solidario para apoyar al profesorado en huelga

La sala El Teken acogerá este viernes 27 de noviembre las actuaciones en directo de Teoría del Todo, Tangerine y Virus T en el cierre de la tercera edición de Gira x Rivas. Este concierto, es una iniciativa impulsada por la Asociación de Estudiantes de Rivas cuya parte de la recaudación irá destinada a la caja de resistencia docente.

El tejido juvenil y cultural de Rivas vuelve a demostrar su compromiso social con la comunidad educativa del municipio. Este próximo viernes, 27 de noviembre de 2026, la escena musical ripense tiene una cita imprescindible en El Teken, espacio ubicado en el Paseo de la Chopera, número 9, en pleno Zoco Rivas. A partir de las 20:30 horas, dará comienzo el Concierto por la Educación Pública, un evento benéfico que servirá como broche de oro para despedir la tercera edición del ciclo musical Gira x Rivas.

Detrás de esta convocatoria se encuentra la Asociación de Estudiantes de Rivas (AER), colectivo que ha decidido volcar el cierre de su programación anual en respaldar las reivindicaciones de sus docentes. La situación en las aulas del municipio atraviesa un momento crítico, ya que el profesorado mantiene una huelga indefinida desde hace casi dos meses. Ante este escenario de desgaste económico para las familias de los trabajadores de la enseñanza, el movimiento estudiantil ha dado un paso al frente para transformar el ocio nocturno en una herramienta directa de solidaridad y apoyo mutuo.

Tres bandas locales sobre el escenario de El Teken

Para lograr una noche memorable y maximizar la asistencia, el cartel apuesta íntegramente por el talento de proximidad. Tres agrupaciones del municipio serán las encargadas de poner banda sonora a esta jornada reivindicativa en el escenario de El Teken: Teoría del Todo, Tangerine y Virus T.

La unión de estas tres propuestas locales sobre las tablas garantiza una velada dinámica para el público joven y adulto de la localidad, consolidando además el papel de Gira x Rivas como un escaparate fundamental para la música emergente ripense. Parte de lo recaudado durante la jornada se destinará a sostener económicamente a los profesores y profesoras que secundan el paro indefinido desde hace semanas.

Quienes deseen sumarse a esta iniciativa solidaria y disfrutar de la música en directo tienen una oportunidad única este viernes en el Zoco Rivas. La apertura de la jornada está prevista para las 20:30 horas, invitando a toda la ciudadanía ripense a llenar el recinto para demostrar que la defensa de la enseñanza pública es una tarea compartida entre estudiantes, docentes y vecinos.