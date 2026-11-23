La AFA del Benedetti exige retirar la orden de neutralidad

La asociación de familias del colegio público critica que la Viceconsejería confunda neutralidad con silencio y alerta de la «autocensura» en los claustros

La Asociación de Familias del CEIP Mario Benedetti de Rivas ha reclamado a la Consejería de Educación que retire las instrucciones de neutralidad y ha expresado su «solidaridad» con el profesorado en huelga en un manifiesto difundido este viernes por la mañana.

El texto, de una página y firmado por la asociación, sostiene que la Administración regional «está confundiendo deliberadamente la obligación de neutralidad de los centros con la imposición del silencio político, social y sindical». La AFA del colegio público se suma así al rechazo que el profesorado y otras comunidades educativas mantienen contra la orden de la Viceconsejería, en plena huelga educativa.

Cuatro objeciones

El manifiesto ordena sus críticas en cuatro puntos. El primero es que los derechos fundamentales no se recortan con instrucciones internas: «Ninguna instrucción administrativa puede establecer nuevas prohibiciones ni limitar derechos fundamentales bajo amenaza de expedientes disciplinarios», sostiene.

El segundo defiende que educar es fomentar el pensamiento crítico. La asociación considera que prohibir de forma genérica los debates sobre temas sociales, vetar el análisis crítico de materiales reivindicativos o restringir la participación de personas externas «empobrece la enseñanza», y reivindica el derecho del alumnado a conocer la realidad social «en un marco de pluralismo y respeto».

El tercero recuerda que informar de una huelga es legal. Cita al Tribunal Constitucional para subrayar que explicar a familias y alumnado los motivos de una convocatoria no es adoctrinamiento, y defiende portar símbolos personales sin coacción y comunicarse sindicalmente dentro de los centros.

«Clima de sospecha»

El cuarto punto es el rechazo a los formularios de incidencias anexos a las instrucciones. A juicio de la AFA, permiten reportar conductas «perfectamente legales» y generan «un clima de sospecha, autocensura y desconfianza en los claustros», con daño a la convivencia escolar y a la autonomía pedagógica.

La asociación pide a la Consejería «la retirada inmediata de aquellas prohibiciones que vulneran derechos fundamentales», el «respeto escrupuloso a la legalidad vigente» y el fin de «cualquier medida que busque amedrentar al profesorado que defiende la calidad de la educación pública».

El manifiesto llega en la sexta semana de paros, con acciones penales y recursos judiciales cruzados y con el profesorado convocado de nuevo en Madrid. En Rivas, el conflicto ha tenido eco en los claustros y en las familias: Ayuso ya arremetió contra los docentes en huelga a comienzos de noviembre.

El texto se apoya en la Constitución, que protege la libertad de expresión, la libertad de cátedra y la libertad sindical (artículos 20 y 28), y cierra con una exigencia: la retirada de las instrucciones y «toda nuestra solidaridad con las profesoras y profesores en lucha por una Educación Pública de calidad para todos y todas».

La Asociación de Familias del CEIP Mario Benedetti de Rivas ha reclamado a la Consejería de Educación que retire las instrucciones de neutralidad y ha expresado su «solidaridad» con el profesorado en huelga en un manifiesto difundido este viernes por la mañana.