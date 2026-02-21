IU Arganda pide vetar a los menores en los toros

La formación respalda reformar la ley para evitar la perjudicial presencia de menores en espectáculos taurinos.

Izquierda Unida Arganda ha reclamado al Ayuntamiento de Arganda del Rey que sitúe la protección del menor por encima de la tauromaquia y apoye la prohibición de la presencia de menores en espectáculos taurinos. La Asamblea Local respalda la iniciativa impulsada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para reformar la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) e impedir que niñas, niños y adolescentes participen o asistan a eventos donde se ejerce violencia contra animales .

La petición se produce en el contexto del debate estatal sobre la exposición de menores a festejos taurinos y otras actividades similares. IU Arganda defiende que la protección de la infancia debe prevalecer frente a tradiciones que impliquen sufrimiento animal.

Respaldo a la reforma legal

En su comunicado, IU Arganda manifiesta su apoyo “contundente” a la propuesta de modificar la LOPIVI para incluir de forma expresa esta prohibición . La formación considera que la ley debe blindar a los menores ante cualquier forma de violencia, directa o indirecta.

La iniciativa pretende impedir tanto la participación activa como la asistencia como público a corridas de toros y otros espectáculos donde se produzca maltrato animal. Según la organización, se trata de una cuestión de coherencia institucional en materia de derechos de la infancia.

Denuncia sobre la presencia habitual de menores

IU Arganda también respalda la denuncia realizada por la Fundación Franz Weber, que alerta sobre la presencia habitual de menores en actividades taurinas . La entidad ha advertido de que la exposición a este tipo de espectáculos puede contradecir recomendaciones internacionales en materia de protección infantil.

El comunicado recoge que esta exposición podría tener consecuencias en la percepción de la violencia y en el desarrollo emocional y social de los menores . Para la formación local, permitir la asistencia infantil a estos eventos envía un mensaje “profundamente contradictorio” con los valores de empatía y respeto que deben promoverse desde la educación.

IU Arganda insiste en el ámbito municipal

Desde IU Arganda aseguran que llevan años denunciando la presencia de menores en festejos taurinos celebrados en el municipio . En este sentido, piden al Ayuntamiento de Arganda del Rey que actúe con coherencia y priorice la protección del menor en la organización o autorización de estos eventos.

“La protección de la infancia no es negociable; es una obligación ética, jurídica y social”, señala la Asamblea Local en su escrito . Con este posicionamiento, la formación reabre el debate en Arganda sobre el encaje de la tauromaquia en las políticas públicas locales cuando están implicados menores.

El pronunciamiento se enmarca en una discusión más amplia sobre tauromaquia y protección del menor, un asunto que previsiblemente seguirá generando debate tanto a nivel municipal como estatal en los próximos meses.