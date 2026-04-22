Hospi Ilusión celebra un espectáculo benéfico junto a Révérence Escuela

La gala busca recaudar fondos para el proyecto solidario de Rivas

El centro de danza Révérence Escuela actuará el próximo sábado 25 de abril en la gala benéfica organizada por Hospi Ilusión. Una tarde donde la danza se convierte también en un gesto de solidaridad. El espectáculo, que tendrá lugar en auditorio Pilar Bardem, busca recaudar fondos para el proyecto.

«Zapatillas de puntas, velos, movimientos y colores darán vida a una historia llena de belleza sobre el escenario», anuncian desde Hospi Ilusión. El proyecto, anteriormente conocido como HospiRatón, nació como una iniciativa para llevar al Ratoncito Pérez a los hospitales y acompañar a los niños y niñas ingresados durante los momentos difíciles. Ahora, Hospi Ilusión busca abrir la puerta a nuevas formas de llevar «magia, sorpresa y sonrisas» a aquellos que lo necesitan.

Los alumnos de Révérence Escuela presentan una adaptación de La Bayadère, una pieza del coreógrafo francés Marius Petipa estrenada en 1877. La escuela de danza se define a si misma como un lugar donde disfrutar del «movimiento, la música y la expresión». En Révérence Escuela practican desde el ballet clásico hasta el baile contemporáneo. Tal y como anuncian en su web, también ofrecen clases particulares.

Las entradas para el espectáculo, programado para las 19:00, tienen un coste de 6 euros y se pueden adquirir tanto en la web como en la taquilla del auditorio. El dinero irá destinado a los proyectos solidarios de Hospi Ilusión.