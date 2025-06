OPINIÓN

Horóscopo Junio 2025

Nuestra colaboradora Mystic Rivas nos trae su predicción para el mes de junio de 2025. ¿Cuál es tu signo zodiacal?

Junio 2025 es un mes de reintegración: todo lo que creías disperso, regresa a ti. Las emociones piden ser sentidas hasta el fondo, los vínculos se sanan o se disuelven, y lo verdadero se sostiene. Es tiempo de afinar el alma con lo que realmente vibra contigo. La frase como mantra general que te propongo este mes es la siguiente: “Lo que es para mí, me reconoce, me honra y me espera.”

Este mes, como inicio del verano, te regalo una canción, según tu signo para que puedas descubrir tus voces internas a través de la música.

Canción vibracional del mes: Amor completo – Mon Laferte

ARIES (21 marzo – 20 abril)

Junio llega con una pausa necesaria. Aunque tu impulso natural es avanzar, este mes te invita a recalibrar prioridades y actuar con más estrategia que velocidad. Elegir bien el terreno antes de saltar será tu mayor acierto.

Amor: El deseo se enciende, pero con matices emocionales más profundos. Habla con el corazón, no con la reacción.

El deseo se enciende, pero con matices emocionales más profundos. Habla con el corazón, no con la reacción. Trabajo: Decisiones firmes que marcarán tu segundo semestre. Escoge desde el propósito, no desde la prisa.

Decisiones firmes que marcarán tu segundo semestre. Escoge desde el propósito, no desde la prisa. Salud: Cuida tu digestión y canaliza la ira a través del movimiento consciente.

Cuida tu digestión y canaliza la ira a través del movimiento consciente. Días favorables: 3, 12, 21 y 30

3, 12, 21 y 30 Color del mes: Rojo

Rojo Consejo canalizado: “ Actúo desde mi centro, no desde la urgencia.”

Actúo desde mi centro, no desde la urgencia.” Canción para este mes: Todo cambia – Mercedes Sosa

TAURO (21 abril – 21 mayo)

Después de un mes de cumpleaños en el que también has tenido momentos de introspección, junio se siente más ligero. Recuperas energía y ganas de avanzar, pero lo harás desde un lugar más claro y alineado con tus verdaderos deseos. Tu poder está en lo que decides sostener.

Amor: Los vínculos se estabilizan si hay verdad. Este mes, el compromiso es contigo.

Los vínculos se estabilizan si hay verdad. Este mes, el compromiso es contigo. Trabajo: Florecen frutos de procesos pasados. Cosecha con gratitud y planifica con calma.

Florecen frutos de procesos pasados. Cosecha con gratitud y planifica con calma. Salud: Dale espacio al placer sensorial, pero evita los excesos.

Dale espacio al placer sensorial, pero evita los excesos. Días favorables: 6, 14, 18 y 29

6, 14, 18 y 29 Color del mes: Verde musgo

Verde musgo Consejo canalizado: “ Me abro a recibir con confianza lo que la vida tiene para mí.”

Me abro a recibir con confianza lo que la vida tiene para mí.” Canción para este mes: Quisiera ser – Natalia Lafourcade

GÉMINIS (22 mayo – 21 junio)

¡Feliz temporada, Géminis! Este mes te empuja al frente del escenario. Las ideas fluyen, la inspiración se activa y tu presencia se vuelve magnética. Es tiempo de confiar en lo que tienes para dar y decir.

Amor : Tiempo de redefinir lo que quieres en tus relaciones. Sé clara y no temas cambiar de opinión.

Tiempo de redefinir lo que quieres en tus relaciones. Sé clara y no temas cambiar de opinión. Trabajo : Las ideas fluyen y los proyectos también. Es buen momento para escribir, hablar y enseñar.

Las ideas fluyen y los proyectos también. Es buen momento para escribir, hablar y enseñar. Salud : Evita la sobreestimulación mental. Tu cuerpo necesita más tierra y pausas.

Evita la sobreestimulación mental. Tu cuerpo necesita más tierra y pausas. Días favorables : 5, 11, 19 y 28

5, 11, 19 y 28 Color del mes : Amarillo mostaza

Amarillo mostaza Consejo canalizado : “ Mis palabras crean mi realidad.”

Mis palabras crean mi realidad.” Canciónparaestemes: Libre – Nathy Peluso

CÁNCER (22 junio – 22 julio)

Junio será tu antesala emocional. Empiezas a notar un cambio interno, como si algo se estuviera gestando. El cuerpo y el alma te piden más silencio y cuidado. Escuchar lo sutil será tu brújula.

Amor : El corazón se vuelve hogar para ti misma. Las relaciones familiares toman protagonismo.

: El corazón se vuelve hogar para ti misma. Las relaciones familiares toman protagonismo. Trabajo : Proyectos ligados a lo emocional o social florecen. Ideal para crear desde lo sensible.

: Proyectos ligados a lo emocional o social florecen. Ideal para crear desde lo sensible. Salud : Cuida tu pecho y sistema digestivo. Tiempo de volver a la alimentación intuitiva.

: Cuida tu pecho y sistema digestivo. Tiempo de volver a la alimentación intuitiva. Días favorables : 4, 10, 17 y 25

: 4, 10, 17 y 25 Color del mes : Blanco perla

: Blanco perla Consejo canalizado : “Soy casa para mi alma y para quienes amo.”

: “Soy casa para mi alma y para quienes amo.” Canciónparaestemes: Llamas – La Bien Querida

LEO (23 julio – 22 agosto)

Si el mes de mayo te incitaba a ser un líder, junio, te invita a mirar tu liderazgo desde otro ángulo. No se trata solo de brillar, sino de inspirar desde la autenticidad. Cuanto más genuino seas, más se alinearán los caminos.

Amor : Brillas y lo sabes. Pero este mes te toca también escuchar y reconocer las emociones del otro.

: Brillas y lo sabes. Pero este mes te toca también escuchar y reconocer las emociones del otro. Trabajo : Se abren caminos públicos o de liderazgo. No dudes en mostrar tu autenticidad.

: Se abren caminos públicos o de liderazgo. No dudes en mostrar tu autenticidad. Salud : Atiende el corazón físico y emocional. Evita el agotamiento por sobreexposición.

: Atiende el corazón físico y emocional. Evita el agotamiento por sobreexposición. Días favorables : 2, 8, 15 y 29

: 2, 8, 15 y 29 Color del mes : Dorado

: Dorado Consejo canalizado : “Mi presencia sana y transforma sin imponerse.”

: “Mi presencia sana y transforma sin imponerse.” Canciónparaestemes: Mil formas de querer – Amaral

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)



Este junio se trata de orden emocional. Te darás cuenta de que muchas de tus respuestas llegan cuando te das tiempo de sentir antes de analizar. El corazón también tiene lógica, solo que distinta.

Amor : La exigencia puede entorpecer tu entrega. Acepta lo que es, no lo que debería ser.

: La exigencia puede entorpecer tu entrega. Acepta lo que es, no lo que debería ser. Trabajo : Organiza lo pendiente pero sin caer en el perfeccionismo. Confía en tus procesos.

: Organiza lo pendiente pero sin caer en el perfeccionismo. Confía en tus procesos. Salud : Piel y sistema nervioso pueden estar sensibles. Necesitas descanso digital.

: Piel y sistema nervioso pueden estar sensibles. Necesitas descanso digital. Días favorables : 3, 9, 20 y 26

: 3, 9, 20 y 26 Color del mes : Lavanda

: Lavanda Consejo canalizado : “Suelto el control para encontrar mi paz.”

: “Suelto el control para encontrar mi paz.” Canciónparaestemes: Punto de fuga – Ximena Sariñana

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Las decisiones que postergaste comienzan a pedir atención. Pero esta vez no lo harás desde el deber, sino desde tu centro. Junio te muestra que elegir en equilibrio no es perder, es ganar en claridad.

Amor : El equilibrio emocional se cultiva con límites claros. Relaciones en revisión profunda.

: El equilibrio emocional se cultiva con límites claros. Relaciones en revisión profunda. Trabajo : Buen momento para negociaciones, contratos y trabajo artístico.

: Buen momento para negociaciones, contratos y trabajo artístico. S alud : Busca balance entre mente y cuerpo. Yoga, danza o meditación te ayudan.

: Busca balance entre mente y cuerpo. Yoga, danza o meditación te ayudan. Días favorables : 1, 10, 18 y 27

: 1, 10, 18 y 27 Color del mes : Rosa palo

: Rosa palo Consejo canalizado : “Elijo relaciones que me devuelven a mí.”

: “Elijo relaciones que me devuelven a mí.” Canciónparaestemes: Ojitos lindos – Bad Bunny ft. Bomba Estéreo

ESCORPIO (23 octubre – 22 noviembre)

Junio te coloca frente a decisiones que remueven capas profundas. No te asustes si sientes que algo muere: puede que simplemente estés dejando espacio para lo que sí vibra contigo ahora.

Amor : Amores kármicos o pasionales pueden aparecer. Observa desde tu poder, no desde la herida.

: Amores kármicos o pasionales pueden aparecer. Observa desde tu poder, no desde la herida. T rabajo : Transformaciones importantes. Cambios internos reflejados afuera.

: Transformaciones importantes. Cambios internos reflejados afuera. Salud : Profundiza en terapias energéticas o emocionales. Cuerpo y alma piden limpieza.

: Profundiza en terapias energéticas o emocionales. Cuerpo y alma piden limpieza. Días favorables : 6, 11, 19 y 30

: 6, 11, 19 y 30 Color del mes : Negro

: Negro Consejo canalizado : “Abro espacio para renacer con cada cierre.”

: “Abro espacio para renacer con cada cierre.” Canciónparaestemes: Loba – Shakira (versión acústica)

SAGITARIO (23 noviembre – 21 diciembre)

Después de meses de mucha mente, este mes te pide que bajes al cuerpo. Conectar con lo físico, lo sensorial y lo presente será clave para recuperar tu enfoque y energía.

Amor : El amor libre no significa huir, sino poder elegir desde la expansión.

: El amor libre no significa huir, sino poder elegir desde la expansión. T rabajo : Proyectos internacionales o educativos se activan. Busca sentido en lo que haces.

: Proyectos internacionales o educativos se activan. Busca sentido en lo que haces. Salud : Viajes, caminatas y aire libre serán medicina.

: Viajes, caminatas y aire libre serán medicina. Días favorables : 4, 12, 21 y 28

: 4, 12, 21 y 28 Color del mes : Coral

: Coral Consejo canalizado : “Mi libertad es sagrada y compartida.”

: “Mi libertad es sagrada y compartida.” Canciónparaestemes: Viaje – Julieta Venegas

CAPRICORNIO (22 diciembre – 20 enero)

Este mes es puente entre lo que soñaste y lo que realmente estás dispuesto a construir. La energía te pide madurez emocional para elegir tus batallas sin perder sensibilidad.

Amor : Sensibilidad a flor de piel. No escondas lo que sientes bajo la armadura del deber.

: Sensibilidad a flor de piel. No escondas lo que sientes bajo la armadura del deber. Trabajo : Responsabilidades nuevas llegan con propósito. Elige con madurez, no con miedo.

: Responsabilidades nuevas llegan con propósito. Elige con madurez, no con miedo. Salud : Dolores musculares o articulares pueden aparecer. Escucha tus límites físicos.

: Dolores musculares o articulares pueden aparecer. Escucha tus límites físicos. Días favorables : 2, 13, 22 y 27

: 2, 13, 22 y 27 Color del mes : Fucsia

: Fucsia Consejo canalizado : “Sostengo lo importante sin cargar lo innecesario.”

: “Sostengo lo importante sin cargar lo innecesario.” Canciónparaestemes: Todo está bien – Elsa y Elmar

ACUARIO (21 enero – 19 febrero)

Junio te sintoniza con la creación. Las ideas vuelan, pero esta vez tendrás más claridad para hacerlas realidad. Lo nuevo te atrae, pero también te estabiliza si lo encarnas con compromiso.

Amor: Nuevas formas de amar y vincularte aparecen. Apertura a relaciones más libres o conscientes.

Nuevas formas de amar y vincularte aparecen. Apertura a relaciones más libres o conscientes. Trabajo : Ideas visionarias. Conecta con redes, comunidad o tecnología para expandirte.

: Ideas visionarias. Conecta con redes, comunidad o tecnología para expandirte. Salud : Cuida la circulación y el descanso. Evita el insomnio digital.

: Cuida la circulación y el descanso. Evita el insomnio digital. Días favorables : 5, 9, 16 y 24

: 5, 9, 16 y 24 Color del mes : Turquesa eléctrico

: Turquesa eléctrico Consejo canalizado : “Mi rareza es mi revolución.”

: “Mi rareza es mi revolución.” Canciónparaestemes: Electric – Alina Baraz ft. Khalid

PISCIS (20 febrero – 20 marzo)

El mes abre espacios para conectar contigo sin máscaras. Ya no necesitas hacer tanto por los demás. Junio te recuerda que volver a ti también es una forma de sanar al mundo

Amor : Conexiones profundas, sensibles y psíquicas. Cuidado con idealizar o evadir.

: Conexiones profundas, sensibles y psíquicas. Cuidado con idealizar o evadir. Trabajo : Mes muy creativo e inspirador. Canaliza tu intuición en proyectos reales.

: Mes muy creativo e inspirador. Canaliza tu intuición en proyectos reales. Salud : Aguas emocionales movidas. Nadar, escribir o llorar serán liberadores.

: Aguas emocionales movidas. Nadar, escribir o llorar serán liberadores. Días favorables : 3, 7, 14 y 25

: 3, 7, 14 y 25 Color del mes : Celeste

: Celeste Consejo canalizado : “Permito que mis emociones me limpien y me eleven.”

: “Permito que mis emociones me limpien y me eleven.” Canciónparaestemes: Universo – Valeria Castro