Horóscopo Julio 2025

Nuestra colaboradora Mystic Rivas nos trae su predicción para el mes de julio de 2025. ¿Cuál es tu signo zodiacal?

Julio llega como un bálsamo lleno de verdad. Después de meses intensos, este mes nos dice: baja el ritmo, pero sube la vibración. Es un mes de limpieza energética, de hablar desde el corazón sin tanto drama, de encontrar placer en lo pequeño y celebrar el Orgullo con el alma bien puesta. Se disuelven corazas y se afianzan las conexiones reales. Lo que no vibra contigo, se cae. Lo que sí… te florece.Frase del mes: «No tengo que encajar para brillar. Mis colores no necesitan explicación.»

ARIES (21 marzo – 20 abril)

Te pillamos más suave, Aries. Tu fuego no desaparece, pero este mes va con difusor: menos mecha, más mimo. Es hora de elegir tus batallas… y tus siestas. Además en este mes del Orgullo, los astros te dicen “Celebra que tu deseo no necesita ser explicado ni validado. Dale espacio a lo que sientes, aunque no tenga nombre.”

• Amor: Estás más emocional de lo habitual. Bien por ti. Baja la defensa y sube el cariño. Si tienes pareja, habla desde la vulnerabilidad. Si estás solo/a, ábrete a vínculos diferentes.

• Trabajo: Estás haciendo mucho con poca energía. Prioriza. Automatiza. Delegar también es sexy.

• Salud: Tu cuerpo pide pausas. Cuida el sistema nervioso. Apaga notificaciones.

• Días favorables: 2, 9, 19, 26

• Color: Menta.

• Consejito: No tienes que liderarlo todo. A veces, el silencio también inspira.

• Canción del mes: «Mil razones» – Natalia Lacunza

TAURO (21 abril – 21 mayo)

Mira quién se está soltando la melena. Julio te saca de la cueva y te recuerda que también sabes gozar. Menos excusas y más besos largos. Tu cuerpo, tu placer, tu forma de amar: todo eso también es política espiritual.

• Amor: Apetece el contacto, la caricia, la conversación profunda. Lo físico tiene alma. Si estás solo/a, alguien muy distinto a tu “tipo” te va a tocar la fibra.

• Trabajo: Estás viendo frutos. Confía en tu ritmo aunque el mundo vaya rápido. Proyectos creativos florecen.

• Salud: El cuerpo está receptivo. Escúchalo. Más sensualidad, menos rigidez.

• Días favorables: 5, 12, 18, 30

• Color: Coral.

• Consejito: Estás más atractive cuando no intentas demostrar nada.

• Canción del mes: «Tóxico» – María José Llergo

GÉMINIS (22 mayo – 21 junio)

Te viene un julio más sincero que sarcástico. Las palabras tienen peso y poder: no las dispares a lo loco. Escuchar también es parte de tu magia. Hay mil formas de pensar y amar. Y tú las puedes explicar todas.

• Amor: Buen mes para conversaciones clave. Conecta desde el alma y suelta el miedo a “quedar mal”. El flirteo sin máscaras es mucho más sexy.

• Trabajo: Tu cabeza va a mil, pero el cuerpo no te sigue. Céntrate en una idea y exprímela bien.

• Salud: Necesitas aire, espacios nuevos, cambios de escenario. Cuidado con el insomnio.

• Días favorables: 3, 8, 20, 27

• Color: Azul.

• Consejito: Ser coherente no te quita chispa. Te vuelve más magnética.

• Canción del mes: «Pegao» – Camilo

CÁNCER (22 junio – 22 julio)

Te toca cumpleaños, lunita, y vienes emocional como siempre… pero con más claridad. Este julio te haces valer sin tener que llorarlo todo. Amén. El amor fraternal y tierno también tiene mil formas. Cuida a quien te cuide como familia del alma.

• Amor: Tu coraza se afloja y de ahí sale luz. Amores del pasado pueden tocar a la puerta. Si ya no vibran, ni contestes.

• Trabajo: Mucha energía disponible para brillar. Aprovecha la visibilidad, pero no te cargues de todo.

• Salud: Cuidarte es prioridad. Hidratación, sueño y límites emocionales.

• Días favorables: 6, 13, 21, 29

• Color: Marfil.

• Consejito: No todo lo que duele es tuyo para sanar.

• Canción del mes: «Delirio y tú» – Silvana Estrada

LEO (23 julio – 22 agosto)

Estás brillando sin pedir permiso, y así debe ser. Pero este mes, también te toca mirar quién se queda cuando bajas el foco. Spoiler: son los que te quieren de verdad. Hay muchas formas de ser reina. Celebra tu identidad libre de roles.

• Amor: Magnetismo a mil. Pero ojo, no confundas atracción con conexión. Quédate con quien te vea hasta sin corona.

• Trabajo: Llegan buenas noticias, pero tendrás que ganártelas. Organízate para no explotar.

• Salud: Tu energía está arriba, pero se gasta rápido. No todo es performance.

• Días favorables: 4, 11, 17, 28

• Color: Oro.

• Consejito: Tu brillo no necesita demostrar. Solo estar.

• Canción del mes: «Libre» – Bebe

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Este mes no vienes a arreglar a nadie, Virgo. Vienes a respirar, a reírte de ti misma y a disfrutar de tu proceso sin checklists. Sí, se puede. El autocuidado también es resistencia. Y tu sensibilidad, un superpoder.

• Amor: Baja el juicio. El amor no es una lista de requisitos, sino una danza. Deja espacio para lo espontáneo.

• Trabajo: Tu enfoque está afilado. Aprovecha para ordenar lo que antes postergabas. Pero no te obsesiones.

• Salud: Tu mente necesita vaciarse. Naturaleza, desconexión digital y alguna afición sin utilidad.

• Días favorables: 5, 10, 22, 30

• Color: Verde pistacho brillante

• Consejito: No hace falta hacerlo perfecto para que sea bello.

• Canción del mes: «Mala idea» – La Zowi

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Tu encanto social está ON, pero lo verdaderamente sexy este mes será poner límites con estilo. Elegancia es decir que no con una copa en la mano y una sonrisa. Tu capacidad para conectar con todos los colores del amor es medicina viva. Celebra esa diplomacia arcoíris.

• Amor: Conversaciones importantes. Si el vínculo no te deja florecer, ya no lo riegas. Punto.

• Trabajo: Momento de hacer balance. ¿Estás dando demasiado por miedo a perder algo?

• Salud: Necesitas belleza a tu alrededor: flores, luz suave, música rica. Eso también cura.

• Días favorables: 4, 14, 24, 29

• Color: Rosa hibisco

• Consejito: No todo lo bonito es bueno para ti. Selecciona desde el alma.

• Canción del mes: «Con altura» – Rosalía

ESCORPIO (23 octubre – 22 noviembre)



Estás mutando (otra vez), y eso es precioso. Julio te pone intensa, pero lúcida. Menos control y más confianza en el proceso. Lo oscuro, lo marginal, lo no nombrado: ahí también vive el orgullo. Y tú lo representas como nadie.

• Amor: Aparece una verdad emocional que no esperabas. Elige lo que sane, no lo que obsesione.

• Trabajo: Algo cambia y lo presientes. Deja que el viejo ciclo muera con dignidad.

• Salud: Tu cuerpo está somatizando cosas. Hazle caso. Desintoxica emociones y también tus hábitos.

• Días favorables: 6, 12, 20, 28

• Color: Violeta

• Consejito: El silencio puede ser sanador… o evasivo. Distingue.

• Canción del mes: «Ella y yo» – Don Omar & Aventura

SAGITARIO (23 noviembre – 21 diciembre)

Julio te pone filosófica, aventurera y un poquito más romántica de lo que sueles confesar. Spoiler: eso también es libertad. Tu forma libre de habitar el mundo es una bandera. Y se nota desde lejos.

• Amor: Aventura afectiva a la vista. Podría empezar como juego y quedarse como hogar.

• Trabajo: Ideas nuevas con ganas de despegar. Buen momento para estudiar, enseñar o compartir algo que sabes.

• Salud: Tu fuego interno necesita canalización física. Muévete. Haz deporte con alegría.

• Días favorables: 3, 9, 15, 27

• Color: Mostaza.

• Consejito: Tu entusiasmo es contagioso, pero también cansa. Recárgate tú primero.

• Canción del mes: «A quién le importa» – Thalía

CAPRICORNIO (22 diciembre – 20 enero)

Julio te baja del estrés emocional y te dice: siente. Suelta el control un rato, que la vida también se construye con instinto. Construir desde la autenticidad es tu forma más sólida de resistir.

• Amor: Tienes la oportunidad de amar desde un lugar más blando. Menos méritos, más presencia.

• Trabajo: Vienen reconocimientos si no te saboteas. ¡Permítete el aplauso!

• Salud: Tu cuerpo necesita descanso estructurado. Planea días de no hacer nada.

• Días favorables: 2, 11, 18, 25

• Color: Gris lavanda

• Consejito: Ser fuerte no es lo mismo que estar sola.

• Canción del mes: «Respirar» – Bomba Estéreo

ACUARIO (21 enero – 19 febrero)

Lo raro te sale natural. Este mes, además de excéntrica, vienes sabia. La visión que tienes puede inspirar a muchos/as si la compartes. Este mes lo pasarás bien, sin etiquetas, sin reglas. Un manifiesto con piernas.

• Amor: Deseos nuevos, quizás no tan tradicionales. Déjate sorprender por lo que te mueve ahora.

• Trabajo: Proyecto con propósito. Lánzalo aunque no esté perfecto.

• Salud: Cuidado con el insomnio creativo. Anota ideas, pero duerme.

• Días favorables: 5, 13, 21, 31

• Color: Cian espacial

• Consejito: Ser diferente no es tu rareza, es tu medicina.

• Canción del mes: «Brillar» – Girl Ultra

PISCIS (20 febrero – 20 marzo)

Emocional, sí. Intensa, también. Pero este mes vienes más intuitiva que nunca. El mundo necesita tu magia… y tú también. Tu forma de amar es etérea, expansiva, sanadora. Como un abrazo en loop.

• Amor: Puede surgir un vínculo casi telepático. O una conexión inesperada que te remueve desde lo suave.

• Trabajo: Momento fértil para proyectos artísticos o espirituales. Canaliza.

• Salud: Cuida los pies, la hidratación y tu aura. Tu sensibilidad está a mil.

• Días favorables: 7, 14, 23, 30

• Color: Azul celeste

• Consejito: No eres demasiado. Solo estás rodeada de poca profundidad.

• Canción del mes: «Universo» – Valeria Castro