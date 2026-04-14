Horóscopo de Abril de 2026

La predicción mística de nuestra colaboradora para este mes, según tu signo del zodíaco.
ENERGÍA GENERAL DEL MES
Abril se siente como ese momento en el que por fin te sientas contigo misma después de semanas intensas y dices: vale… ¿y ahora qué hago con todo esto?
Venimos de una temporada de eclipses que ha removido muchísimo, emociones, relaciones, decisiones que parecían claras y de repente ya no lo son tanto, por eso este mes no viene a añadir más caos, sino a ayudarte a ordenarlo todo por dentro y por fuera.
El inicio del mes tiene una energía más impulsiva, más de querer avanzar rápido (muy vibes de Aries), pero poco a poco se va calmando y se vuelve más práctica, más realista (energía Tauro). Y ahí está la clave: no se trata de correr, se trata de saber hacia dónde estás yendo.
Abril no es dramático, pero sí es importante. Es de esos meses en los que, sin darte cuenta, empiezas a tomar decisiones distintas… y eso lo cambia todo a medio plazo.
ARIES
¡Muchas felicidades, Aries! Estás de cumpleaños y abril te pone bastante frente a ti misma, pero no como algo negativo, sino desde la claridad. Es como si de repente vieras con mucha nitidez qué cosas sí tienen sentido en tu vida y cuáles llevas tiempo manteniendo por inercia. Y eso, aunque es liberador, también te obliga a actuar distinto. No es tanto un mes de hacer mil cosas, sino de elegir bien en qué pones tu energía y cumplir.
En el amor, estás más directa y menos dispuesta a tolerar ambigüedades. Si alguien no está a tu nivel, lo notas rápido.
En el trabajo/dinero, pueden aparecer oportunidades, pero necesitas bajar un poco el impulso y pensar a medio plazo.
En la salud, cuida el descanso, porque puedes ir muy acelerada sin darte cuenta.
- Días clave: 6, 14, 22
- Color: Rojo fuego
- Consejo: no todo merece tu intensidad
- Canción: “Fiebre”- BadGyal
TAURO
Abril para ti es más interno de lo que parece. No es un mes de grandes movimientos hacia fuera, pero sí de darte cuenta de muchas cosas por dentro. Como si empezaras a cerrar capítulos sin hacer ruido, simplemente porque ya no encajan contigo. Y eso, aunque sea silencioso, es muy potente.
En el amor, puedes necesitar más espacio o ir más despacio, no por falta de interés, sino por necesidad de claridad emocional.
En el trabajo/dinero, hay algo que se está construyendo poco a poco, pero requiere paciencia.
En la salud, te vendrá bien desconectar más y no sobrecargarte mentalmente.
- Días clave: 9, 18, 27
- Color: Verde oliva
- Consejo: respeta tus tiempos, aunque otros no los entiendan
- Canción: “Si Antes Te Hubiera Conocido” – Karol G
GÉMINIS
Abril te vuelve a activar, pero de una forma más consciente. Sigues teniendo mil ideas y ganas de moverte, pero ya no te vale cualquier plan o cualquier persona. Estás más selectiva, más de elegir bien con quién compartes tu energía y en qué te involucras.
En el amor, puede haber conversaciones importantes o alguien que aparece con más claridad que otras veces.
En el trabajo/dinero, colaborar o apoyarte en otros te va a abrir más puertas que ir por libre.
En la salud, cuidado con saturarte mentalmente.
- Días clave: 5, 16, 24
- Color: Vainilla
- Consejo: no te disperses en todo lo que te interesa
- Canción: “La vida moderna” – Veintiuno
CÁNCER
Abril te incomoda un poco, pero para bien. Es ese tipo de incomodidad que aparece cuando sabes que tienes que tomar decisiones que llevas tiempo evitando. No es fácil, pero sí necesario. Estás creciendo, y eso implica dejar atrás ciertas dinámicas que ya no te representan.
En el amor, necesitas estabilidad emocional de verdad, no solo intensidad.
En el trabajo/dinero, toca posicionarte y asumir más responsabilidad en lo que quieres.
En la salud, libera lo que llevas acumulando emocionalmente.
- Días clave: 7, 15, 23
- Color: Azul grisáceo
- Consejo: no te quedes donde ya no te sientes tú
- Canción: “Stick Season”- Noah Kahan
LEO
Leo, este mes te abre bastante la mente. Es un mes de darte cuenta de que hay más opciones de las que pensabas, tanto en lo personal como en lo profesional. Te entran ganas de cambiar cosas, de probar, de salir un poco de lo de siempre.
En el amor, puedes vivir algo emocionante, pero intenta no idealizar demasiado.
En el trabajo/dinero, buen momento para explorar nuevas vías o formarte.
En la salud, tienes energía, pero no te pases de ritmo.
- Días clave: 3, 12, 21
- Color: Blanco
- Consejo: sal de lo conocido, pero con criterio
- Canción: “Dios es un stalker”- Rosalía
VIRGO
Abril es intenso para ti, pero más a nivel interno que externo. Es como si te removiera cosas que pensabas que ya tenías controladas. Temas de apego, de control, de querer entenderlo todo… y darte cuenta de que no siempre se puede.
En el amor, las emociones van a estar más a flor de piel de lo habitual.
En el trabajo/dinero, revisa bien todo antes de decidir.
En la salud, baja la autoexigencia, te estás pidiendo demasiado.
- Días clave: 8, 17, 26
- Color: Marrón chocolate
- Consejo: no todo se resuelve pensando
- Canción: “Nothing’s New” – Phoebe Bridgers
LIBRA
Por fin Abril te pone muy de frente con tus relaciones. No desde el algo negativo o rupturista, sino desde la realidad. Ves más claro qué vínculos están equilibrados y cuáles no, y eso te lleva a tener conversaciones que quizá llevabas tiempo evitando.
En el amor, toca hablar claro y reajustar dinámicas.
En el trabajo/dinero, acuerdos importantes o decisiones compartidas.
En la salud, busca equilibrio emocional de verdad.
- Días clave: 4, 13, 22
- Color: Rosa empolvado
- Consejo: no sostengas lo que no te sostiene
- Canción: “La Original” – Emilia, TINI
ESCORPIO
Abril te pide orden, pero del real. No el de tenerlo todo perfecto, sino el de hacer pequeños cambios que mejoren tu día a día. Es un mes de ir a lo práctico, de dejar de darle vueltas a todo y empezar a hacer.
En el amor, menos intensidad mental y más coherencia.
En el trabajo/dinero, mejoras si te centras en lo que depende de ti.
En la salud, disciplina y constancia.
- Días clave: 10, 19, 28
- Color: Burdeos
- Consejo: empieza por lo pequeño
- Canción: “Beautiful Things” – Benson Boone
SAGITARIO
Este mes te devuelve bastante la alegría. Es un mes más ligero para ti, en el que te vuelves a sentir tú: con ganas de disfrutar, de crear, de conectar.
En el amor, conexiones más espontáneas y divertidas.
En el trabajo/dinero, buen momento para proyectos creativos.
En la salud, buena energía general.
- Días clave: 2, 11, 20
- Color: Fucsia
- Consejo: no todo tiene que ser tan serio
- Canción: “Espresso” – Sabrina Carpenter
CAPRICORNIO
Es un mes que te baja un poco al terreno emocional. No todo es hacer y avanzar, también hay cosas que necesitas sentir y procesar. Y este mes te lo recuerda.
En el amor, buscas seguridad, pero también conexión real.
En el trabajo/dinero, estabilidad, pero revisando prioridades.
En la salud, ojo con el desgaste emocional.
- Días clave: 6, 15, 25
- Color: Azul marino
- Consejo: no te desconectes de lo que sientes
- Canción: “Ateo” – C. Tangana, Nathy Peluso
ACUARIO
Abril te activa mucho a nivel mental y comunicativo. Es un mes de hablar, decidir, cerrar temas pendientes. Cosas que estaban en el aire empiezan a tomar forma.
En el amor, decir lo que sientes cambia la dinámica.
En el trabajo/dinero, ideas nuevas y conversaciones clave.
En la salud, cuida el estrés mental.
- Días clave: 5, 14, 23
- Color: Negro
- Consejo: no dejes para luego lo que ya sabes
- Canción: “Houdini” – Dua Lipa
PISCIS
Abril te pone en un lugar bastante claro contigo misma. Es un mes de darte valor, de dejar de dudar tanto y de empezar a posicionarte mejor.
En el amor, necesitas sentirte elegida, no una opción.
En el trabajo/dinero, oportunidades para mejorar ingresos o estabilidad.
En la salud, refuerza tu autoestima.
- Días clave: 9, 18, 27
- Color: Naranja
- Consejo: deja de conformarte con menos
- Canción: “Otra Noche en Miami” – Bad Bunny