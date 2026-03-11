OPINIÓN

Hipocresía «made in» Aída Castillejo

Artículo de Carlos G. Torrijos, portavoz del partido político Vecinos por Rivas.

La hipocresía en la gestión pública es un fenómeno que, lamentablemente, parece estar cada vez más presente en el ámbito político. En Rivas Vaciamadrid, el caso de la alcaldesa Aida Castillejo se presenta como un ejemplo paradigmático de esta problemática. Mientras a la administración local se llena la boca hablando de lo público y del fomento del deporte, las decisiones tomadas revelan una realidad muy diferente. En este artículo, muestro cómo la hipocresía se manifiesta en la gestión municipal y los efectos que esto tiene en los vecinos de Rivas-Vaciamadrid.

La Parcela Privada que Debería ser Pública

Uno de los aspectos más llamativos del mandato de Aida Castillejo es la gestión de parcelas municipales. En teoría, la administración argumenta que no cede una parcela para construir una residencia de mayores a la Comunidad de Madrid (rival político) porque no se le va a dar un uso 100% público. Sin embargo, la contradicción aparece cuando se observa que sí se permite la cesión de otra parcela pública a una empresa privada (Supera) para desarrollar un nuevo polideportivo en el barrio centro. Este caso es solo un ejemplo de cómo la retórica se desvincula de la acción real, dejando al vecino con la sensación de que las promesas de bienestar público son solo eso: palabras vacías.

La Promoción del Deporte y las Instalaciones Deterioradas

Rivas-Vaciamadrid, una ciudad que su gobierno municipal se jacta de fomentar el deporte y la actividad física, se enfrenta a una situación irónica. En lugar de priorizar el mantenimiento y la mejora de sus instalaciones deportivas municipales o la construcción de nuevas, se opta por la creación de polideportivos privados. Así, la administración parece favorecer a empresas privadas en detrimento de las instalaciones públicas, descuidando las necesidades reales de los vecinos. Con solo dos polideportivos municipales frente a dos privados, nos vemos atrapados en un ciclo de hipocresía que afecta directamente su acceso al deporte.

La Culpabilidad de la Administración Local

La hipocresía no solo se manifiesta en decisiones aisladas, sino que se convierte en un patrón dentro de la gestión municipal. Las mentiras sobre la supuesta igualdad de oportunidades para todos se ven desmentidas por acciones concretas que muestran un favoritismo hacia el sector privado. Cuando la administración local prioriza los intereses de empresas antes que las necesidades de sus ciudadanos, la confianza se erosiona. El mantenimiento de las instalaciones deportivas, que debería ser una prioridad, queda relegado a un segundo plano mientras se busca el beneficio económico a corto plazo.

Hacia una Gestión Municipal Transparente

El cambio hacia un modelo de gestión más honesto y transparente es esencial para recuperar la confianza de los vecinos. La lucha contra la hipocresía debería comenzar en la propia administración, donde es crucial implementar políticas que pongan a las personas en el centro de las decisiones. La cesión de espacios debería ser evaluada en función de su impacto social, no solo económico, y el mantenimiento de las infraestructuras públicas debe ser garantizado. Solo así se podrá hablar de un verdadero compromiso con lo público.

En conclusión, la «Hipocresía Made in Aida Castillejo» sirve como una llamada a la reflexión sobre la gestión municipal en Rivas-Vaciamadrid. Es fundamental que la administración local escuche las voces de sus vecinos y actúe en consecuencia.

Solo a través de una gestión comprometida y auténtica se podrán erradicar las contradicciones que hoy en día manchan el nombre de una ciudad que merece un futuro mejor.