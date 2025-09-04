Guitarrista ripense premiada en Los Ángeles por segunda vez

Elena Ortega, guitarrista de Rivas-Vaciamadrid, ha sido galardonada como Best Instrumentalist en los InterContinental Music Awards de Los Ángeles. Este es el segundo triunfo de la artista en estos prestigiosos premios, tras el obtenido en 2022. La victoria se debe a su interpretación de “Sevilla” de Isaac Albéniz, incluida en su álbum ‘Luz tras la Oscuridad’.

Un álbum con múltiples reconocimientos para la guitarrista ripense premiada

El trabajo discográfico ‘Luz tras la Oscuridad’ ha recibido numerosas distinciones desde su lanzamiento a finales de 2024. Entre ellas, un Melómano de Oro y una medalla en los Global Music Awards. La propia artista describe el proyecto como CITA_LITERAL: «Un viaje musical de introspección y autodescubrimiento que comienza en la oscuridad», según explica en el libreto del álbum esta premiada guitarrista ripense. Además, está nominado a los World Entertainment Awards del próximo enero.

Elena Ortega y sus vínculos con la escuela municipal de música

La trayectoria de esta guitarrista ripense premiada está profundamente ligada a la ciudad. De hecho, Ortega fue profesora en la Escuela Municipal de Música de Rivas entre 2020 y 2023. Anteriormente, había sido alumna en el mismo centro, lo que subraya su arraigo y formación en la localidad. Su periplo formativo incluye:

El Conservatorio “Montserrat Caballé” de Arganda del Rey.

El Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Másteres en Sevilla y Madrid.

