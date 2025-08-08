Rivas y su música: El viaje cultural de Estrella Polar

Descubre cómo Estrella Polar, un dúo musical único nacido en Rivas, transforma canciones icónicas de los años 90 y 2000 en versiones acústicas llenas de intimidad y emoción. En esta entrevista exclusiva de Zarabanda TV, Bárbara y Alfonso comparten su pasión por la música, su vínculo especial con el barrio de Rivas y cómo han encontrado en el directo su mayor inspiración. Desde covers inolvidables como «Rolling in the Deep» hasta su conexión con el público en espacios cercanos, este dúo demuestra que la música es mucho más que un arte: es una forma de vida y unión.

Te invitamos a sumergirte en su historia, conocer más sobre sus influencias musicales y descubrir por qué Estrella Polar es un referente en la escena cultural de Rivas. ¡Siente la magia de sus interpretaciones y únete a este viaje musical!