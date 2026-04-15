OPINIÓN

Formación Profesional: una oportunidad para nuestra juventud

Artículo de opinión de Mónica Carazo, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Rivas

Son muchos los chicos y chicas que en estos meses de primavera tienen que decidir por qué camino encauzan su futuro académico. Son muchos los que se decantan por la universidad, pero cada vez son más los que encuentran una buena oportunidad en algunos de los grados de Formación Profesional que se ofertan en la región. El caso es que, si bien la universidad pública está sufriendo las políticas de asfixia económica a las que le ha sometido el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, no es menos verdad que la oferta pública de FP es raquítica y no da cobertura a la demanda real que la juventud hace de este tipo de formación.

Durante el curso pasado, más de la mitad del alumnado de FP estudiaba en centros privados y concertados. Entre tanto, los que pudieron acceder a alguna de las plazas ofertadas en algún centro público tuvieron que pagar una tasa superior a los 400 euros por un Grado Superior. Por el contrario, el alumnado de la privada y la concertada recibió sus cheques de copago. El resumen es el de siempre: esquilmar y vaciar lo público para regar de dinero la oferta privada.

En Rivas, la oferta de plazas públicas sigue siendo muy limitada y está muy diseminada por los distintos institutos públicos de la ciudad. Son apenas 360 plazas que no sirven para cubrir la demanda de una ciudad que supera ya los 100.000 habitantes y que absorbe también la demanda de los municipios de nuestro entorno, en el que Rivas ejerce de alguna manera como cabecera de comarca. De esta forma, son muchos los y las estudiantes que tienen que desplazarse fuera de Rivas para acceder a una formación que podrían recibir en su municipio.

Para ello, necesitamos de una apuesta real por parte de la Comunidad de Madrid. Es por ello que el PSOE llevó al último pleno una moción en la que instábamos al Gobierno regional a construir en Rivas un gran centro integrado de FP que atienda la demanda creciente del alumnado de Secundaria de nuestra ciudad y también del resto del sureste. Desde el Ayuntamiento de Rivas volvemos a tender la mano a la Comunidad de Madrid para la construcción de un centro que serviría, además, para adaptar la formación de nuestros y nuestras jóvenes a los perfiles demandados por las empresas de nuestra ciudad.

Lo hacemos porque nos preocupa Rivas, porque nos preocupa el futuro de nuestra juventud y porque sabemos que es esto lo que necesita nuestra ciudad, propuestas en positivo, que sirvan para construir una Rivas mejor, con más y mejores oportunidades. Y una vez más, la derecha ni está, ni se la espera.