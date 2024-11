Cuatro floristerías en Rivas para comprar el ramo más bonito

No hace falta esperar a un día marcado en el calendario para comprar tus plantas y flores favoritas en estas tiendas.

Las flores llenan de color y aroma los días más felices de sus portadores y acompañan y reconfortan en los días más tristes. Una rosa puede convertirse en una sincera expresión de amor en San Valentín, en la compañía perfecta para un libro en el día de Sant Jordi o en una promesa de compromiso en las manos de una novia en su boda. En Rivas hay cuatro floristerías perfectas para adquirir liliums, rosas, orquídeas, tulipanes y todo tipo de especies.

No hace falta esperar a un día marcado en el calendario para confeccionar un bello centro de mesa, una cesta colorista que vista cualquier rincón o, simplemente, adquirir tu planta favorita en cualquiera de estas floristerías. El arte floral es capaz de convertir una casa en un hogar o una oficina en el lugar perfecto para celebrar cualquier evento.

Foto: Querida Flowers.

Querida Flowers

Adelaida abrió su local en julio de 2022 y desde entonces Querida Flowers (C/ María Zambrano, N° 3, local 17), se ha convertido en un rincón imprescindible para los amantes del arte floral. Es capaz de convertir cualquier espacio en un bello edén, desde escaparates o eventos de negocios hasta bodas o casas. Además tiene una característica especial: tiene su propio huerto donde planta flores frescas que luego vende en su tienda. Así consigue que cosmos, girasoles, tulipanes o amarantos duren más en el hogar del cliente y, además, reduce la huella de carbono al no tener que traerlos desde lugares como Países Bajos o Colombia. Sus flores van del huerto a tu ramo.

Adelaida suele decir que “un ramo de flores es un traje a medida de un jarrón” porque personaliza al máximo sus creaciones con las peticiones de sus clientes, incluso adaptándolas a la decoración o las características del espacio donde van a lucirse. Puedes entrar, preguntar y te asesorarán con detalle.

Flores Avenue

En Flores Avenue (Avenida Pilar Miró 57, local 3) hacen bouquets, ramos, centros de mesa, coronas y variedad de arte floral, con ejemplares tanto frescos como preservados que ‘visten’ todo tipo de eventos.

Foto: Flores Avenue.

Aunque esta floristería abrió en Rivas en abril de 2024, sus propietarios, Juan y Olga, llevan la pasión por el arte floral en las venas. En el caso de Juan pertenece a la cuarta generación de una familia cuyo ‘idilio’ con las flores se remonta a la década de los 30, cuando su bisabuela María Ángeles regentaba un quiosco y su bisabuelo Felipe «cantaba» las flores llevadas en dos guijarros por las calles de Granada. Él estudió Bellas Artes, trabajó como director de arte, escenógrafo, decorador y hace unos meses se asoció con Olga, titulada en Arte Floral por la Asociación Española de Floristas (AEFI) desde 2011 y con mucha experiencia en el campo.

Hoy ambos eligen con mimo las flores naturales (y preservadas) que traen directamente de productores de origen, escogen cada temporada las especies más adecuadas y miman la calidad mientras ofrecen productos a precios competitivos. Durante estas semanas ultiman su colección decorativa de Navidad. Una maravillosa oportunidad para pasar a visitarles y llevarte a casa el centro de mesa que triunfe en estas fiestas.

Floristería Santa Mónica

Foto: Floristería Santa Mónica

No hay nadie que haya pasado por el famoso centro comercial ripense y no se haya parado a ver y oler las plantas y flores de la Floristería Santa Mónica (C/ Aloe, 14). Sus más de 25 años de servicio les hacen ser una de las tiendas veteranas en esta especialidad y, además, venden también en su negocio online donde mantienen activo un servicio de suscripción. Tienen plantas de interior y exterior para llenar la casa de verde esperanza, pero aseguran que su fuerte es la confección de ramos de novia y el montaje de eventos.

Además, organizan talleres para pasar un buen rato mientras los asistentes aprenden a hacer una corona navideña, un jardín vertical o acceden a los secretos de confección de un buen ramo. Un planazo para los amantes de las flores.

Flor del día

Foto: Flor del día.

Cuando abrió el local de Flor del día (Plaza de Pablo Picasso, 1) brotó también un trocito de naturaleza en el barrio de Covibar. Es una pequeña floristería, cuya cercanía la hace ideal para las compras del día a día.

Tienen variedad de plantas, pero su producto estrella son, sin duda, los ramos que confeccionan, variados, coloristas y ajustados al presupuesto del cliente. Sus plantas más vendidas son las orquídeas “buenas, grandes y bonitas” junto con los bellos anturium, cuyo color alegra cualquier rincón de la casa.