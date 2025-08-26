Fiestas Solidarias de La Pablo 2025: música, cultura y compromiso en Rivas

La nueva edición reunirá a asociaciones, vecinos y artistas locales con actividades para todas las edades y un fin solidario.

Las Fiestas Solidarias de La Pablo 2025 regresan este septiembre a Rivas con un programa cargado de música, talleres y actividades para toda la familia. Organizadas por asociaciones locales en colaboración con el Ayuntamiento, estas jornadas buscan unir cultura y solidaridad, destinando los fondos recaudados en el Bar Solidario a proyectos internacionales de ayuda humanitaria.

Fiestas Solidarias de La Pablo: cultura y solidaridad en el barrio

El evento, impulsado por las asociaciones Rivas Sahel y Guanaminos sin Fronteras, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y la participación de colectivos como Radio Cigüeña, Asamblea 8M Rivas, Plataforma por la Sanidad Pública y Pallasos en Rebeldía. Todo el trabajo es voluntario y altruista, lo que convierte a estas fiestas en un ejemplo de unión vecinal.

Los fondos recaudados este año se destinarán a dos proyectos principales:

Ayuda Humanitaria para Gaza , coordinada por Pallasos en Rebeldía y Human Supporters.

, coordinada por Pallasos en Rebeldía y Human Supporters. Proyecto Arcoíris, en los campamentos de Tinduf, para apoyar a niñas y niños con necesidades educativas especiales.

Música en directo y actividades para jóvenes

La programación musical incluye a artistas y grupos locales como Marta Tambora, Plum Kaboosh, Blooming Black, Jazz Lemon, Time Rebels, Lavanda del Patio, Elipsis, Relikias y la batucada Bembe do Sol.

Además, niñas, niños y jóvenes podrán participar en talleres de radio, juegos en la plaza y una masterclass de deportes como pickleball (organizado por Pick&Dink) y flag fútbol (impartida por Osos de Rivas).

Espectáculos, talleres y gastronomía

Uno de los momentos más esperados será el Festiclown (organizado por la Concejalía de Cultura), con el espectáculo “Távòle” de la compañía Zirko Txosko, en la Plaza del Parque. También habrá mesas informativas de organizaciones de derechos humanos, mercadillo solidario, artesanía y actividades como pintura con henna.

La gastronomía tampoco faltará. Los vecinos se reunirán en una comida colaborativa con paella (incluida opción vegana) y gachas, que marcarán el inicio oficial de las fiestas junto a una performance en apoyo a Palestina.

Concurso y participación vecinal

En paralelo, se celebrará el concurso “La calle + guapa”, que este año tendrá como temática “Culturas del mundo”. La iniciativa busca fomentar la participación vecinal y seguir reforzando el espíritu de barrio.

Agenda de las Fiestas Solidarias de La Pablo 2025

📍 Urbanización Pablo Iglesias, Rivas

📅 5 y 6 de septiembre de 2025

Viernes 5 de septiembre

19:00 – 19:30 → Música y bienvenida con El Pregonerooo.

→ Música y bienvenida con El Pregonerooo. 19:30 – 20:30 → Performance por Palestina, a cargo de vecinos y vecinas de LaPablo.

→ Performance por Palestina, a cargo de vecinos y vecinas de LaPablo. 20:45 → Concierto de Plum Kaboosh .

→ Concierto de . 22:00 → Concierto de Blooming Black .

→ Concierto de . 23:15 → Concierto de Jazz Lemon .

→ Concierto de . 00:30 → Concierto de Time Rebels.

Otras actividades durante el fin de semana

Mercadillo solidario infantil .

. Mesas informativas de asociaciones locales (Amnistía Internacional, Asamblea 8M, PCE Rivas, Plataforma por la Sanidad Pública, Ateneo Republicano, entre otras).

Pinta manos con henna y talleres creativos.

Un evento que crece cada año

Las Fiestas Solidarias de La Pablo se han convertido en un evento cultural y músical en Rivas. Gracias a su compromiso social donde se refleja la implicación de vecinos, colectivos y artistas, se ha convertido en un espacio de encuentro donde cultura, solidaridad y comunidad se dan la mano.