OPINIÓN

Fiestas para encontrar y encontrarnos

Artículo de opinión de Elena Muñoz Echeverría (PSOE Rivas), concejala de Participación ciudadana y Barrios.

Inauguramos septiembre, que siempre tiene un cierto sabor a año nuevo. Los niños y niñas preparan la vuelta al cole mientras el verano inicia su despedida.

Un verano que en Rivas Vaciamadrid estuvo lleno de fiestas populares en sus barrios. Al inicio del verano se celebraron las fiestas de la popular urbanización de Covibar, pasando por Rivas Futura, en barrio Centro, y ya en julio se celebró el aniversario de nuestro Casco Antiguo que cumplió ni más ni menos que 66 años.

Nuestra ciudad es una ciudad alegre y positiva, por eso iniciamos esta vuelta de vacaciones con dos celebraciones muy señeras: las fiestas de «La Pablo», en la urbanización Pablo Iglesias, una de las pioneras y germen de la expansión de nuestra ciudad, junto con Covibar, y las fiestas del barrio de La Luna, uno de los más jóvenes y activos. Ambos ejemplos de la participación ciudadana ripense.

No cabe duda de que las fiestas populares en general, y las nuestras en particular, son una tradición arraigada. Estas celebraciones no solo representan momentos de alegría y cultura, sino que también desempeñan un papel fundamental en fortalecer los lazos sociales dentro de los barrios. Ofrecen una oportunidad para que los vecinos y vecinas compartan tiempo juntos, intercambien experiencias y refuercen su sentido de pertenencia. A través de actividades, música, gastronomía y tradiciones se construyen vínculos que trascienden las diferencias individuales, creando un ambiente de solidaridad y colaboración. Más allá de su valor social, cabe destacar que estas las fiestas también dinamizan la economía local, favoreciendo a pequeños comerciantes, hostelería, artesanos y artistas.

En un mundo cada vez más digitalizado y fragmentado, este tipo de fiestas actúan como puntos de encuentro físico donde las personas pueden interactuar cara a cara. Estos eventos promueven la inclusión, permitiendo que personas de distintas edades, culturas y condiciones sociales se relacionen en un espacio común. Además, ayudan a recuperar y mantener vivas las tradiciones locales y culturales que definen la identidad de nuestros barrios.

Por todo ello, desde de la concejalía de Participación Ciudadana queremos invitaros a participar y disfrutar de estas dos celebraciones: las Fiestas de «La Pablo» los días 5 y 6 de septiembre, y las del barrio de La Luna, los días 11,12,13 y 14 de este mismo mes, porque, en definitiva, las fiestas de nuestros barrios no solo preservan las tradiciones culturales, sino que también sirven como herramientas para potenciar la participación ciudadana, fortalecer la cohesión social y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, son lugares para encontrar espacios de nuestra ciudad que no conocíamos, lugares para encontrarnos y disfrutar de una ciudad que avanza de la mano de todos y todas.

¡Nos vemos!