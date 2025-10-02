Logo Zarabanda
Festival de imaginación urbana con divulgadores e influencers en Rivas

Divulgadores e influencers se reúnen en Rivas

Ágora Rivas 2030 se celebra del 15 al 18 de octubre con conferencias, talleres, debates y espectáculos.

Ágora Rivas 2030 es un encuentro que reunirá a divulgadores, influencers y activistas culturales del 15 al 18 de octubre. A través de conferencias, talleres, debates y espectáculos se acercará la ciencia, la filosofía, la cultura digital y el arte a la ciudadanía.

Ágora Rivas 2030 convertirá la ciudad en un espacio de diálogo abierto sobre los grandes retos sociales, ambientales y culturales de nuestro tiempo. Durante cuatro días, figuras reconocidas en distintos ámbitos compartirán experiencias y reflexiones con un enfoque participativo y cercano. El programa completo puede consultarse en este enlace.

La cita arrancará el miércoles 15 con el cómico Yunez Chaib, que abrirá el festival con humor e ingenio. El jueves 16 será el turno de la Escuela de Filosofía Pop, con Manuel Rodríguez, consultor en innovación social y cofundador de Cámara Cívica; Nerea Blanco, fundadora de Filosofers; y Eloísa de Castro, filósofa y cantante de metal, que mostrarán cómo la filosofía puede inspirar a la sociedad actual.

Ágora 2030 durante el fin de semana

El viernes 17 la programación se intensifica con propuestas como GRIMEY TV, iniciativa cultural y de moda urbana nacida en Rivas; la charla motivadora del divulgador ambiental Javier Peña con HOPE! El poder de dos palabras; el análisis internacional de Fernando Arancón, director de El Orden Mundial; y el coloquio Soledad compartida con la comunicadora María Barrier.

El sábado 18 será la jornada más completa. Por la mañana, Pablo Carmona hablará sobre vivienda y BlaBlaLAB ofrecerá un taller de narrativas climáticas. En paralelo, Hexagonal dinamizará otros talleres de innovación. También habrá espacio para el público familiar con la compañía Tropos y su teatro de títeres en la plaza de la Constitución.

La periodista y divulgadora científica Rocío Vidal, conocida como La Gata de Schrödinger, reflexionará en la charla Pensar en un mundo de ruido. La actriz Leticia Dolera participará en el coloquio Entre Barrios y Utopías. La clausura combinará poesía, música y celebración: la poeta Clara Carusa brindará por el futuro y la banda de punk-rock Biznaga pondrá el broche final con un concierto en la plaza.

Algunas de las actividades requieren de inscripción previa, que se realiza online.

