Ágora Rivas 2030: Barrio y utopía

En octubre, el Ayuntamiento de Rivas celebra talleres, conciertos y ponencias de la mano de Hexagonal

Del 15 al 18 de octube se celebrá ágora Rivas 2030. Denominado «Festival de imaginación urbana», se encuentra dentro de las actividades que buscan difundir la Agenda Urbana de Rivas, aprobado por el pleno municipal el año pasado.

Este proyecto tiene como objetivo principal “la divulgación y la sensibilización en los Objetivos 2030, contribuyendo a la reducción de desigualdades y a la promoción dé la Inclusión social”. Rivas recibe el respaldo del Ministerio de Derechos Sociales, que financia este ciclo de conferencias.

El Ayuntamiento ha realizado un avance de la programación. «Se hablará del genocidio en Palestina, de la soledad con María Barrier, de la precariedad juvenil con Inés Hernand, y se escuchará a Los del Orden Mundial explicar la Agenda 2030», anuncian.

Desde Hexagonal, consultoría de innovación y estrategia, explican que se trata de «un festival que convierte la ciudad en laboratorio abierto para ensayar nuevas formas de estar juntos, de deliberar y de crear futuros compartidos».

Esta red de profesionales, investigadores y empresas detalla que las ideas que subyacen a Ágora Rivas 2030 son «un alegato contra el odio y el miedo, y una invitación a pensar la ciudad desde el afecto y la imaginación».

No se busca, explican, un espacio que se limite a la escucha. «Toda la ciudad pensará y actuará al mismo tiempo», comentan. Dentro de este proceso de diálogo, se busca además el protagonismo de la juventud. Entre los espacios participativos se destacan:

talleres de co-creación abiertos a activistas, vecinos y asociaciones para imaginar soluciones a nuestros mayores desafíos

un taller de narrativas para resignificar el presente

para resignificar el presente un laboratorio de innovación social

un taller de urbanismo familiar donde grandes y pequeños podrán diseñar juntos la Rivas que desean habitar.

(Seguirá ampliación con más información de la programación)