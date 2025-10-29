Fejar pide un “compromiso nacional” sobre el juego

La federación de jugadores de azar rehabilitados hace un llamamiento a la acción colectiva “porque no es un asunto privado”

La Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fejar) reclamó este lunes un “compromiso nacional” sobre el juego e hizo un llamamiento a la “conciencia” y a la acción colectiva al entender que “no es un asunto privado”. Así lo advirtió en un comunicado emitido coincidiendo con la conmemoración, hoy miércoles, del Día Nacional Sin Juego de Azar y en el que explicó que ha diseñado una campaña en la que, además de “buscar la reflexión”, quiere “pedir la sensibilización y la acción urgente de la sociedad” ante un “problema que afecta a miles de personas y a sus entornos”.

Bajo el lema ‘La Lucha es de Todos/as’, Fejar ha creado un mensaje “directo y rotundo” para manifestar que “la adicción al juego no es un problema meramente individual, sino una enfermedad”.

“El juego no es una tara moral ni un problema relegado a la intimidad de la persona. Es un asunto que trasciende más allá por ser una enfermedad real que devora economías familiares, afecta a la salud mental y a la cohesión social. Y es, además, transversal, porque es un problema que toca a personas de todas las edades y condiciones sociales”, destacó la dirección de Fejar.

En concreto, la campaña de este año pretende “romper mitos” y “fomentar la comprensión social” y la clave de esta jornada es “concienciar y desenmascarar el mito”.

ENFERMEDAD RECONOCIDA

“La adicción al juego o ludopatía es una enfermedad reconocida, y, como tal, precisa tratamiento y tiene tratamiento. Necesitamos dejar de ver al jugador o jugadora como un irresponsable y empezar a verlo como un paciente”, afirmaron desde la federación.

Fejar defiende la idea de que “la prevención comienza con la concienciación» y la ONG, que concentra al mayor número de afectados por las adicciones sin sustancia, argumenta que “hay que entender el juego patológico como una adicción y no como una falta de voluntad”.

“Es desde esa óptica la única forma en que la sociedad podrá abrir la puerta al apoyo y a la responsabilidad colectiva”, apostilló.

En este contexto, denunció que, “según los datos publicados periódicamente por organismos oficiales, miles de vidas se ven afectadas anualmente por el juego de azar, generando crisis financieras, emocionales y de convivencia”.

COMPROMISO FIRME

En este punto, consideró que el Día Nacional Sin Juego de Azar es una “ocasión” que “exige un compromiso firme para asentar los pilares de una cultura basada en la educación, el apoyo mutuo y la responsabilidad social”.

Por todo ello, fejar invita a la ciudadanía a “sumarse activamente a la lucha a través de gestos concretos” como informarse y hablar “abiertamente” sobre los “riesgos reales” del juego de azar, “ser un apoyo para aquellas personas que necesitan ayuda”, promover políticas que busquen una regulación “más estricta” y “prevengan el acceso indiscriminado al juego” o difundir recursos y canales de ayuda especializados.

Fejar concluye la declaración institucional de este 29 de octubre “reafirmando” su “compromiso” con una sociedad “más sana, más consciente y más solidaria”. “Porque cada gesto cuenta. De esta forma la sociedad es interpelada a participar activamente, entendiendo que hoy, más que nunca, tú también puedes ser parte del cambio”, resolvió.

La campaña incluye los hashtags #DíaSinJuegoDeAzar #ConcienciaYPrevención #AdicciónAlJuego #Fejar y un teléfono gratuito y confidencial a través del que se puede pedir ayuda, el 900 200 225.