Fazil Crypto obtiene la autorización MiCA en España

Es la quinta fintech en obtenerla en España y trabaja en una ronda de financiación prevista para los próximos meses

Fazil Crypto ha obtenido la autorización MiCA (Markets in Crypto-Assets), otorgada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para operar como proveedor de servicios de criptoactivos (CASP, por sus siglas en inglés) en España. A través de su plataforma se permite la compraventa, el intercambio, el envío y la recepción de criptomonedas.

La obtención de esta autorización marca un hito en la trayectoria de la compañía y la sitúa dentro del reducido grupo de entidades que ya han logrado este reconocimiento en el mercado español, en un momento decisivo para el sector de los criptoactivos. Hasta la fecha, la licencia MiCA en España solo se ha concedido a seis bancos, entre ellos BBVA, Cecabank, Openbank, Renta 4, CaixaBank y Kutxabank, y a cinco fintechs: Bit2Me, Crossmint, Minos, Criptan y ahora Fazil Crypto. En el caso de las entidades bancarias ya reguladas, el marco prevé un esquema de preparación y notificación al supervisor, mientras que las fintechs especializadas deben superar un proceso completo de autorización ante la CNMV, sensiblemente más complejo y exigente.

La autorización MiCA supone hoy el marco regulatorio más exigente para el sector a nivel internacional y establece estándares especialmente elevados en ámbitos como la seguridad, la transparencia, la solvencia, la gobernanza y el cumplimiento normativo. Además, se trata de una licencia única válida para operar en los 27 Estados miembros de la Unión Europea.

La cuenta atrás regulatoria entra ya en su recta final. A partir del 1 de julio de 2026, las compañías que no dispongan de licencia MiCA no podrán seguir operando en España bajo el nuevo marco. En este contexto, la nueva regulación y la dificultad de obtener la licencia están actuando también como una fuerte barrera de entrada para nuevas fintechs que quieran entrar en este mercado, por la complejidad del proceso y por el nivel de exigencia regulatoria, operativa y de control que impone el nuevo marco europeo. Al mismo tiempo, este nuevo escenario está elevando el estándar del sector y favoreciendo que usuarios, empresas y contrapartes prioricen trabajar con plataformas que ya cuentan con licencia MiCA.

“Obtener la autorización MiCA es un hito muy importante para Fazil Crypto porque refuerza nuestra posición y valida años de trabajo haciendo las cosas bien”, señala Ignacio Santos, CEO de Fazil Crypto. “También culmina un proceso muy intenso de preparación que llevamos abordando desde el año pasado para cumplir con las exigencias del regulador en ámbitos como la seguridad, la ciberseguridad, el control interno y el cumplimiento. Estamos muy satisfechos porque esta autorización reconoce ese esfuerzo y nos permite afrontar una nueva etapa enfocada en crecer desde una base mucho más sólida”.

Además del hito regulatorio, Fazil Crypto trabaja en una ronda de financiación que espera cerrar en los próximos meses. La operación está orientada a reforzar la estructura de la compañía y acompañar su siguiente etapa de crecimiento.

La obtención de la autorización MiCA llega, además, en un momento de crecimiento de segmentos como el de las stablecoins, cada vez más relevantes dentro del ecosistema cripto por su utilidad en pagos, ahorro y transferencia de valor. En este contexto, Fazil Crypto opera como plataforma a través de la cual se permite también el envío y la recepción de stablecoins, entre ellas USDC y EURC, tanto para particulares como para empresas.