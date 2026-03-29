FAMMA pide revisar la Ley de Eutanasia y dar más apoyo

La federación alerta de falta de recursos y pide alternativas antes de aplicar la ley.

La FAMMA Cocemfe Madrid ha reclamado este 26 de marzo la revisión urgente de la Ley de Eutanasia y un refuerzo de los recursos sociosanitarios, psicológicos y de apoyo a la autonomía personal. La petición llega tras el caso de una joven con discapacidad física que ha solicitado esta prestación, lo que ha reabierto el debate sobre las condiciones en las que se toman estas decisiones.

La federación sostiene que es necesario garantizar que las personas en situaciones dramáticas dispongan de todas las alternativas reales de atención, acompañamiento y protección, evitando que la falta de medios derive en decisiones irreversibles.

Decisiones bajo condicionantes sociales

FAMMA advierte de que, en determinados casos, la solicitud de eutanasia puede estar condicionada por factores externos como la falta de recursos, la insuficiencia de apoyos o la ausencia de expectativas vitales, y no únicamente por una decisión libre.

El presidente de la entidad, Javier Font, resume esta preocupación al afirmar que “antes de facilitar la muerte, el sistema debe garantizar de forma efectiva las condiciones para vivir con dignidad”.

En este sentido, la organización insiste en que las personas con discapacidad, enfermedades crónicas o en situación de gran dependencia pueden alcanzar niveles adecuados de bienestar si cuentan con los apoyos necesarios.

Más apoyo antes de decisiones irreversibles

La federación defiende que ninguna decisión irreversible debería adoptarse sin haber ofrecido previamente todas las opciones de cuidado integral, acompañamiento humano y apoyo social.

Por ello, reclama reforzar los cuidados paliativos y de larga duración, así como los recursos destinados a la discapacidad y la dependencia. También subraya la necesidad de impulsar políticas contra la soledad no deseada y programas de apoyo a las familias cuidadoras.

En paralelo, FAMMA ha mostrado su disposición a colaborar activamente con las personas afectadas y su entorno, ofreciendo información especializada, apoyo psicosocial y recursos para la vida independiente.

Evaluación de la ley y responsabilidad pública

La entidad plantea la necesidad de una evaluación rigurosa del impacto de la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia, con el objetivo de detectar posibles carencias en su aplicación.

Además, insta a las administraciones públicas a priorizar políticas de protección y cuidados que garanticen que ninguna persona se vea abocada a solicitar la eutanasia por falta de medios o por sentirse una carga.

FAMMA concluye que reforzar los apoyos y la atención integral es clave para evitar lo que define como “una pérdida humana irreparable que podría prevenirse y un fracaso rotundo del sistema”.