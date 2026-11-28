Acoger a un menor tutelado sube a 600, 1.200 y 2.500 euros

Las ayudas a familias acogedoras suben a 600, 1.200 y 2.500 euros al mes desde el 1 de enero, con 16,5 millones para 2027

La Comunidad de Madrid destinará 16,5 millones de euros en 2027 a las ayudas para familias que acogen a menores tutelados. Las cuantías suben el 1 de enero: 600 euros al mes en acogimiento general, 1.200 en casos de especial dificultad y 2.500 en acogimiento de urgencia.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la inversión, que busca que los niños y adolescentes tutelados reciban «los cuidados que necesitan en un entorno estable y seguro», según la nota del Gobierno regional. Las prestaciones se abonan mensualmente por cada menor acogido y se revalorizan en todas las modalidades.

600, 1.200 y 2.500 euros al mes

El acogimiento general queda en 600 euros mensuales por menor. En los casos de especial dificultad —discapacidad o situaciones médicas complejas— la asignación alcanza los 1.200 euros. Las familias de urgencia, que atienden a niños de hasta seis años, percibirán 2.500 euros al mes.

Las tres modalidades responden a situaciones distintas: el acogimiento general cubre estancias estables en una familia ajena; el de especial dificultad añade el cuidado de menores con necesidades sanitarias o de dependencia; y el de urgencia atiende a niños de hasta seis años en situaciones que exigen una respuesta inmediata.

Una ayuda nueva por el segundo menor

El reglamento incorpora una prestación de pago único de 2.500 euros por menor para los hogares que acojan a un segundo, con el objetivo de cubrir sus necesidades básicas. La medida trata de ampliar la bolsa de familias disponibles: la Comunidad busca hogares también en Rivas, como contamos en la convocatoria de este curso, dirigida a menores de 10 a 17 años.

4.100 niños en la red de protección

La red de protección regional atiende a más de 4.100 niños y adolescentes. Más de la mitad están en alguna modalidad de acogimiento familiar y el resto, en centros residenciales. Las cuantías llegan después de que en octubre de 2025 la Comunidad ya anunciara un incremento del 40 % en estas ayudas.

El acogimiento familiar es una medida de protección temporal: el menor vive con una familia mientras la Administración resuelve su situación, sin que eso implique adopción ni ruptura del vínculo con su familia de origen cuando esta se recupera.

La Comunidad de Madrid destinará 16,5 millones de euros en 2027 a las ayudas para familias que acogen a menores tutelados. Las cuantías suben el 1 de enero: 600 euros al mes en acogimiento general, 1.200 en casos de especial dificultad y 2.500 en acogimiento de urgencia.