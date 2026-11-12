La Comunidad busca familias para acoger durante el curso a menores de 10 a 17 años

El programa ‘Un Curso en Familia’ prima hogares cercanos al centro donde vive el niño para que no pierda su colegio, sus actividades ni sus amistades

La Comunidad de Madrid mantiene abierto el plazo para participar en el programa ‘Un Curso en Familia’, dirigido a personas interesadas en acoger durante el curso escolar a niños y adolescentes de entre 10 y 17 años que viven en centros de protección. La iniciativa ofrece a los menores convivir en un entorno familiar, de forma complementaria a la atención que reciben en los recursos residenciales.

Pueden participar personas solas, parejas y familias de perfiles distintos, siempre que tengan la estabilidad, la motivación y la capacidad necesarias para ofrecer un hogar adecuado. Los interesados reciben formación previa, orientación y acompañamiento de equipos profesionales durante todo el proceso.

Un derecho, no un favor

El programa se entiende mejor desde la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 20 reconoce a los niños privados de su medio familiar el derecho a la protección y la asistencia especiales del Estado, y que fija en su artículo 3 el interés superior del menor como criterio primordial de cualquier decisión que le afecte. El artículo 8 añade el derecho a preservar sus relaciones familiares.

La legislación española de protección a la infancia establece que el acogimiento familiar se priorice frente al acogimiento residencial. Y el acogimiento no es una adopción: es temporal, se revisa y no rompe el vínculo con la familia de origen cuando existe. Los niños tienen además derecho a ser oídos, y desde los 12 años la ley considera que tienen juicio suficiente para que su opinión se recoja antes de decidir.

Por qué importa que el hogar esté cerca

El programa valora especialmente que los hogares de acogida se encuentren en municipios próximos a los centros de protección. El motivo es que los niños mantengan su centro educativo, sus actividades extraescolares y sus relaciones de amistad. No es un detalle logístico: cambiar de colegio y de amigos es una ruptura de vínculos, y el derecho a conservarlos también está en la Convención.

La convocatoria es regional y no fija limitación por municipio, así que cualquier familia de la Comunidad de Madrid puede pedir información, también de Rivas.

Qué se comparte

El acogimiento permite compartir las propuestas y experiencias propias de la vida cotidiana y ampliar los vínculos sociales y afectivos de los menores. El programa se desarrolla en colaboración con los recursos residenciales y con la Asociación Familias para la Acogida.

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos y el procedimiento en la página web oficial de la Comunidad de Madrid o escribir a preguntas.acogimiento@madrid.org.

Lo que no es

No es una adopción ni una guarda definitiva: el menor sigue bajo la protección de la Comunidad y la medida se revisa. Tampoco sustituye el trabajo de los profesionales del centro, que continúan atendiendo al niño. La familia acoge y acompaña; no se hace cargo sola.