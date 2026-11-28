El calor global llega a 1,47 °C sobre la era preindustrial

La temperatura media mundial entre enero y septiembre de 2026 se situó 1,47 °C por encima de la era preindustrial, según el informe preliminar de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que advierte de que El Niño elevará la cifra y de que el nivel del mar ha marcado un récord histórico.

El informe se presentó el 5 de noviembre en la apertura de la COP31, en Antalya (Türkiye), como referencia científica de la cumbre. Sus datos confirman una tendencia que ya no admite discusión: cada uno de los últimos doce años está entre los doce más cálidos de los que hay constancia, y los cuatro más recientes —de 2023 a 2026— encabezan la serie, como ya ocurrió en el balance de la cumbre de Belém del año pasado.

La anomalía de 1,47 °C, con un margen de ±0,13 °C, es comparable a la de 2025 (1,43 °C) y a la de 2023 (1,46 °C), y queda por debajo del récord de 2024 (1,55 °C).

El Niño empuja la cifra hacia arriba

A principios de año, las condiciones de La Niña enfriaron temporalmente el planeta, pero ese efecto se invirtió con la llegada de El Niño, que se intensifica desde agosto y será el más fuerte jamás registrado en diciembre. La OMM calcula que este fenómeno añade entre 0,1 °C y 0,2 °C a la temperatura media anual y recuerda que sus efectos suelen notarse más en el año posterior: todo apunta a que 2027 arrancará por encima de 2026.

«El Niño no añade calor al planeta, sino que libera el calor acumulado en los océanos, que han alcanzado las temperaturas más altas desde que comenzaron las mediciones. Sencillamente, hay más calor para liberar», explicó la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo.

Océanos, mar y hielo

El desequilibrio energético de la Tierra —la diferencia entre la energía solar que entra y la que sale— alcanzó en 2025 su valor más alto desde que se mide, en 1960, y los datos preliminares de 2026 apuntan a un nuevo máximo. Los océanos absorben el 90 % de ese exceso de calor y su contenido calorífico va camino de cerrar 2026 en máximos históricos por décimo año consecutivo.

El nivel del mar ha alcanzado el valor más alto desde que hay registros. La OMM advierte de que esa subida «plantea riesgos cada vez mayores para los 900 millones de personas que viven en zonas costeras bajas». Los glaciares, por su parte, perdieron más de 400 gigatoneladas de hielo en 2025 y las reservas de agua dulce en tierra disminuyen desde 2014.

El coste humano

En Europa, las olas de calor, la sequía y los incendios provocaron un exceso de mortalidad estimado en más de 30.000 personas y se batieron récords nacionales de temperatura en al menos ocho países, en la línea del verano más cálido registrado en España. En la India, 146,5 millones de personas estuvieron expuestas a calor extremo durante la ola de abril. En Nepal, el desprendimiento de un glaciar en el Himalaya causó más de 1.300 muertes.

«Hemos entrado en una nueva era de fenómenos climáticos extremos. Los costos humanos siguen aumentando. Y quienes menos culpa tienen son los primeros en sufrir las peores consecuencias», declaró el secretario general de la ONU, António Guterres, que reclamó reducir emisiones, acelerar una transición justa y financiar la protección de los países vulnerables.

La OMM destaca un dato en positivo: los países con sistemas de alerta temprana de peligros múltiples pasaron de 56 en 2015 a 136 en 2025. El informe definitivo se publicará en marzo de 2027, con los datos del último trimestre.

La temperatura media mundial entre enero y septiembre de 2026 se situó 1,47 °C por encima de la era preindustrial, según el informe preliminar de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que advierte de que El Niño elevará la cifra y de que el nivel del mar ha marcado un récord histórico.